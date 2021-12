Zwischen zehn und 20 Zentimetern hat es in der Rhön geschneit. Dazu kommen noch etwa 20 Zentimeter Kunstschnee und Minustemperaturen. Das waren die Voraussetzungen, dass am Freitag die neue Skisaison in der Rhön starten konnte. Allerdings nur in ihrem hessischen Teil.

Am Zuckerfeld liefen die Lifte um 10 Uhr an, auf der nahen Wasserkuppe um 12 Uhr. Hier nahm zunächst der Märchenwiesen-Schlepplift den Betrieb auf, der Panoramalift soll am heutigen Samstag folgen.

Die Lifte auf der Wasserkuppe sollen dann diesen Samstag von 9.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr laufen. Am Zuckerfeld starten sie bereits um 9 Uhr.

Von den Betreibern wird darauf hingewiesen, dass die Skifahrer vor den Liften einen ausreichenden Mindestabstand einhalten müssen. In den Anstehbereichen sowie an der Kasse oder am Lift gelte Maskenpflicht.

Wer am Kreuzberg oder Arnsberg Skifahren will, muss noch etwas warten. Hier reicht die Schneeauflage von rund zehn Zentimetern noch nicht aus. Dazu soll es laut Wettervorhersage zu Beginn der kommenden Woche auch wieder wärmer werden - Saisonstart also in der bayerischen Rhön ungewiss.Thomas Pfeuffer