Konstantin Schaab, der junge Schiedsrichter des FSV Schönderling, hatte dieses seinerzeit geleitet und kam gerade aus der Dusche, als bereits spöttische Stimmen von einem der zahlreichen Tische vor dem Sportheim des TSV Stangenroth laut wurden. Diese Stimmen waren keinesfalls negativ gemeint, denn Schaab hatte das Spiel souverän geleitet. "Ich weiß nicht, ob du noch was zu essen bekommst, jetzt wo du nach Norwegen abhaust", war einer dieser Kommentare. Sie kamen nicht von irgendwem - sie wurden von Ludwig Weisenseel und Robert Hammer abgefeuert. Mit dem typisch verschmitzten Lächeln deuteten sie an, dass Schaab gerade sein letztes Spiel gepfiffen hatte, bevor er studienbedingt in den Norden Europas aufbrechen sollte.

Die schlecht gelaunte Gattin des Schiris

Und so ging es weiter: Eine Anekdote vom oder abseits des Fußplatzes folgte der nächsten. Neben Schaab lauschten noch zahlreiche Gäste den Geschichten; zum Beispiel über einen Schiedsrichter, den zuhause die meist schlecht gelaunte Ehegattin erwartete, und Spieler, die ihr Talent maßlos überschätzten. Aber auch über Sportreporter, die offensichtlich nicht die Meinung der beiden Herren Weisenseel und Hammer widerspiegelten. Um nicht zu viel zu verraten: gemeint war Peter Balthasar, der langjährige Mitarbeiter der Saale-Zeitung und Chef-Anekdotenerzähler bei "Du Holz! Der Rhöner Fußballpodcast". "Die müsst ihr mal zu eurem Podcast einladen", forderten unisono Konstantin Schaab und Sven Eyrich, seines Zeichen Jugendleiter des TSV Stangenroth und erfahrener Torwart bei seinem Heimatverein. So fanden also Ludwig "Lubber" Weisenseel aus Waldberg, Robert Hammer aus Stangenroth und der Münnerstädter Peter Balthasar den Weg ins Tonstudio.

Das Waldberger Duo

Weisenseel ist seit vielen Jahren als Schiedsrichter aktiv und leitet gemeinsam mit seinem Sohn Alexander Arnold als stellvertretender Obmann die Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen. Aber er war auch Fußballabteilungsleiter bei der DJK Waldberg, unter anderem als diese in den 90er Jahren zum Höhenflug ansetzte. Einer der Gründe, warum er sich zu diesem Posten hatte überreden lassen, hing mit dem Namen Robert Hammer zusammen. Hammer wollte nämlich am 8. Dezember 1991 nur das Traineramt der damals in der Bezirksoberliga stark abstiegsgefährdeten DJK übernehmen, wenn Weisenseel gleichzeitig Abteilungsleiter würde. Und so kam auch. Der weitere Verlauf ist Geschichte: Waldberg hielt die Klasse und stieg Jahre später - mit Peter Kleinhenz an der Seitenlinie - bis in die Landesliga auf. Journalistisch begleitet wurde das Duo schon frühzeitig von Peter Balthasar, der nicht nur einmal mit Kladde und Zigarre neben den beiden das Spielgeschehen kommentierte. Addiert man das Alter der Gäste, bedeutet das 208 Jahre Fußballwissen.

Diskussion bei Spekulatius und Kokosmakronen

Welches Ambiente ist also ideal für eine solche Kombination? Hier waren sich alle Teammitglieder der Podcast-Produktion einig: "Das wird unsere Weihnachtsfeier, wir laden hierzu das geballte Wissen des Fußballs in Unterfranken ein und öffnen nebenbei einfach die Mikrofone im Sternenzelt-Studio." Hierfür wurde sogar eine Ausnahme vom normalen Ablauf des Podcasts gemacht, das klassische Interview hätte einfach nicht gepasst. Stattdessen gaben die "Du Holz"-Macher lediglich Stichworte vor, über die dann energisch bei Spekulatius und Kokosmakronen diskutiert wurde.

Neueste Podcast-Folge abrufbar

Und wer nun wissen möchte, wer die schlimmsten Schwalbenkönige der Rhön sind, warum eine Geburtstagsfeier der Schwiegermutter völlig anders verlaufen ist als geplant und welche Derbys heutzutage leider fehlen, der hört einfach mal rein in die neueste Folge von "Du Holz!, die ab sofort abrufbar ist über Spotify und Apple Podcasts sowie auf weiteren bekannten Podcast-Plattformen.