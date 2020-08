Der Innenhof der Oberen Saline wird zum Gartenlokal

Der Innenhof der Oberen Saline ist für Bewirtung wie geschaffen. Die Atmosphäre eines alten herrschaftlichen Gutshofs, dessen Atmosphäre der Entschleunigung, der Schatten der Bäume, der Blick in die Natur, all das lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Das Gartenlokal, das die Stadt dort in wenigen Tagen in eine Art Testbetrieb hinein starten lässt, trifft auf eine Umgebung, die schon lange auf so etwas gewartet hat.

Wenn man es nicht auf ein paar hundert Meter genau nimmt, dann knüpft das geplante Gartenlokal sogar an eine historische gastronomische Tradition im Norden der Stadt an. 750 Meter entfernt, an der Unteren Saline gab es einst das Salinenrestaurant. Dem war laut Kissingen-Band der Reihe Denkmäler in Bayern "der sogenannte Rindenpavillon angeschlossen, ein kurioses Beispiel gründerzeitlicher Gartenarchitektur".

"Glücksgriff"

Auch wenn das künftige Angebot damit nicht konkurrieren kann, ist es im Grunde genommen eine Art "Glücksgriff", erzählt Museumsleiterin Annette Späth. Die Familie Tempelhof aus Unterebersbach, die vergangenes Jahr schon das sogenannte Gartencafé Auszeit am Salinenblick betrieben hat, sei auf das Museum zugekommen. Und die Verantwortlichen für das Museum, also Annette Späth und Kulturreferent Peter Weidisch, hatten sich ihrerseits schon länger mit dem Anliegen beschäftigt, dort ein gastronomisches Angebot zu schaffen.

Von dem Gartenlokal im Innenhof der Oberen Saline profitieren können längst nicht nur die künftigen Betreiber. Für das Museum Obere Saline ist es hilfreich, ein attraktives gastronomisches Angebot vor Ort zu wissen. Das hebt die Aufenthaltsqualität in der Anlage nördlich von Bad Kissingen und das wiederum rundet nicht nur den Besuch im Museum ab, sondern erleichtert vielleicht dem einen oder anderen Besucher die Entscheidung für einen Blick in die Ausstellungen.

Die Dampferle tuckern zwar in diesem Jahr wegen Corona und der Folgen nicht auf der Saale vom Rosengarten Richtung Norden. Aber sobald wieder halbwegs normaler Betrieb möglich ist, ist so ein Gartenlokal auch für die Gäste dieses traditionsreichen Kissinger Verkehrsmittels eine interessante Station. Auch für Spaziergänger ist die Obere Saline von der Stadt aus gut erreichbar.

Manche Fußgänger werden ebenfalls dankbar sein, wenn sie sich in dem Gartenlokal für die Rückkehr zwischendurch stärken können. Für Radler, die unterhalb der Oberen Saline an der Saale entlang rollen, gilt eigentlich das Gleiche.

Ambiente mit Urlaubsfeeling

Wie Oberbürgermeister Dirk Vogel in der offiziellen Pressemitteilung aus dem Rathaus zur bevorstehenden Eröffnung erklärt, kommt im "einzigartigen Ambiente" der Oberen Saline "Urlaubsfeeling" auf. Museum und Gartenlokal, so Vogel, machten die Obere Saline zu einem "attraktiven Ausflugsziel".

"Da es im Kissinger Norden kein Café mehr gibt", heißt es in der Mitteilung weiter, werde das Gartenlokal "für viele durstige Ausflügler" Anlaufstelle sein. Als Tag der Eröffnung ist laut städtischer Mitteilung der kommende Samstag, 15. August, vorgesehen.

Die künftigen Betreiber waren am Dienstag noch nicht zu sprechen. Nach Angaben von Museumsleiterin Annette Späth planen sie aber klassischen nachmittäglichen Gartenlokalbetrieb. Soll heißen, es gibt Kaffee und Kuchen sowie Sahnetorten für die Süßen unter den Gästen und Brotzeit sowie Flammkuchen für jene, die Deftiges bevorzugen. Versorgt werden die Gäste von der Familie Tempelhof aus zwei mobilen Marktbuden heraus, die bereits seit einigen Tagen bereitstehen.

Öffnungszeiten

Geöffnet sein soll das Gartenlokal künftig von Donnerstag bis Sonntag jeweils in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr. Das passt recht gut zu den Zeiten des Museums. Das steht bekanntlich von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr für Besucher offen. Bei schlechter Witterung ist das Gartenlokal allerdings geschlossen.

Der Testlauf für dieses Jahr geht nach Angaben der Stadt bis 31. Oktober. Wenn der Test erfolgreich ist, kann sich das Angebot im nächsten Jahr vielleicht etablieren.