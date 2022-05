Kein Sonnenblumenöl mehr im Regal? Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird sichtbar, wie abhängig Deutschland auch bei einzelnen Lebensmitteln von Importen ist.

Regionalisierung ist ein Weg, um dem Mangel entgegenzuwirken. Nicht erst seit Kriegsbeginn arbeitet die neu gegründete Liefergemeinschaft "Main-Bioland-Ölsaaten" an einer unterfränkischen Lösung.

Bereichsleiter für Landwirtschaft: "Aktuell gibt es gar kein Bio-Sonnenblumen-Saatgut zu kaufen"

Es sei ein glücklicher Umstand, dass die Erzeugergemeinschaft bereits im Winter mit der Planung und Umsetzung begonnen habe, erklärt Herbert Siedler, Bereichsleiter für Landwirtschaft im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF). "Aktuell gibt es gar kein Bio-Sonnenblumen-Saatgut zu kaufen."

Die Liefergemeinschaft setzt sich aus dem Bioland-Verband, der bayernweit agierenden Erzeugergemeinschaft "Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern" und dem Unternehmen VFI Oils for Life Deutschland zusammen.

"So stellen wir den Kurzschluss vom Erzeuger, Verarbeiter zum Vermarkter her", erklärt Benedikt Endres vom Bioland-Hof Endres in Bütthard (Lkr. Würzburg). Diese feste und verlässliche Partnerschaft zwischen den Anbauern und der Lebensmittelwirtschaft sei besonders wichtig, betont er.

Bio-Bauer Endres: "Sonnenblume bietet sich gerade für die Region Unterfranken an"

"Die Sonnenblume bietet sich gerade für die Region Unterfranken an", erklärt Endres. Die Wetterbedingungen in der Weinregion und die Tatsache, dass die Sonnenblume ganz gut auch ohne Pflanzenschutzmittel klarkommt, seien optimal für den Öko-Landbau.

Dass der Anbau von Bio-Sonnenblumen trotzdem bisher in der Region auf einem niedrigen Niveau verharrte, liegt Siedler zufolge an den eher geringen Vermarktungschancen.

Das soll sich nun ändern. "Mit der VFI haben wir einen Abnehmer, der den mehrjährigen Vertragsanbau und einen Rohstoffbezug aus Franken anstrebt", so Endres. Das biete Planungssicherheit für die Betriebe. Alicia Heid

