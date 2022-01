Das ist eine schlechte Nachricht für die Freunde des Kreuzbergs, die im Kloster auf dem Heiligen Berg der Franken gerne einmal einkehren. Die Klosterschänke sowie der Klosterladen bleiben ab sofort bis zum Ende dieses Monats geschlossen. Lediglich der Berggasthof Elisäus ist geöffnet, das allerdings nur von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 11 bis 17.30 Uhr. Wobei die Küche um 17 Uhr geschlossen wird.

Dass es sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht haben und die Entscheidung erst nach langen Abwägungen und Überlegungen getroffen haben, wie auch auf der Facebook-Seite des Klosters nachzulesen ist, bestätigt der Geschäftsführer der Klosterbetriebe, Christian Weghofer auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Grund ist ganz einfach: Es ist schlicht nichts los.

Wegen der aktuellen Entwicklungen der Corona-Epidemie und der Corona-Politik sieht Weghofer eine große Verunsicherung in der Bevölkerung, die auch dazu führte, dass seit Dezember kaum Gäste kämen. Um den Regelbetrieb aufrecht zu halten, sei ein Personalstand von etwa 20 Mitarbeitern erforderlich, was natürlich entsprechende Kosten bedeute. Das habe letztlich dazu geführt, den Betrieb vorläufig zu schließen. Auch Übernachtung seien momentan nicht möglich. Da die Mitarbeiter ihre Überstundenkonten bereits im vergangenen Jahr abgebaut hätten, sei nun Kurzarbeit eingeführt worden. Dass nicht nur in der Klosterschänke kaum Betrieb sei, hätten ihm auch weitere Kollegen bestätigt, die dabei von einem "Trauerspiel" für die Gastronomie gesprochen hätten. Dass die aktuell gute Schneelage möglicherweise für mehr Gäste gesorgt hätte, will Weghofer dabei nicht ausschließen. Als der Beschluss zur Schließung fiel, sei das aber nicht absehbar gewesen.

Weitere Informationen, wie es ab Februar weitergehe, würden rechtzeitig bekannt gegeben, kündigt Weghofer abschließend an. Für Freunde des Klosterbieres gibt es eine gute Nachricht. Der Verkauf von Fassbier und Siphonflaschen geht weiter. Der Gerstensaft kann von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr am Tor der Brauerei erworben werden. Thomas Pfeuffer