Die Corona-Lage im Landkreis Bad Kissingen spitzt sich zu. "Die Zahl der Infizierten steigt exponentiell. Immer mehr Covid-19-Patienten müssen auf Intensivstationen behandelt werden", schrieb Landrat Thomas Bold in einer Pressemitteilung. Wo sich die Menschen anstecken, sei unklar. "Wir können derzeit im Landkreis keine Hotspots feststellen. Das Infektionsgeschehen ist diffus." Deshalb sei die Kontaktnachverfolgung nicht mehr lückenlos zu leisten.

Bisher von größeren Ausbrüchen verschont

Glücklicherweise seien Pflege- und Altenheime in der vierten Welle bislang von größeren Ausbrüchen mit dramatischen Folgen verschont geblieben. Das sei vor allem der guten Impfquote unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden zu verdanken, so Bold. "Aber das ist kein Selbstläufer. Wir müssen weiterhin alles dafür tun, dass das so bleibt."

Aktuell werde die Corona-Arbeit im Landratsamt deutlich intensiviert.

Bundeswehr-Soldaten eingesetzt

Erneut sind Bundeswehr-Soldaten in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, das Bürgertelefon und die Impfhotline wurden personell verstärkt und das Impfzentrum werde wieder ganz hochgefahren. Diese Arbeit binde viel Personal, das seine Aufgaben in den jeweiligen Sachgebieten hintanstellen muss. Bold bittet um Geduld: Zum einen könne sich die Bearbeitungszeit für Anträge und andere Anliegenverzögern, zum andern würden nun auch Personen in die Corona-Arbeit neu eingelernt und hätten möglicherweise bei Anfragen nicht gleich alle Regelungen parat.

Externes Personal gesucht

Die Menschen seien derzeit offenbar verunsichert, wie sie sich verhalten sollen, so Bold. "Deshalb setzen wir alles daran, die Menschen nicht allein zu lassen." Aber in der Regel erfahre auch das Landratsamt die neusten Corona-Entwicklungen aus den Medien. "Es ist also keineswegs so, dass wir uns mit Vorlauf auf die Änderungen einstellen können und auf alle Fragen, die sich in der Praxis ergeben, schon eine Antwort haben." Das Landratsamt sucht externes Personal, etwa fürs Impfzentrum. Fachkräfte können sich bei der Carl von Heß'schen Sozialstiftung in Hammelburg melden per Mail.

Erneut registrieren

Im Impfzentrum Tattersall sei Impfstoff nachgeordert worden. Impfungen sind nur noch nach Terminvereinbarung möglich (Anmeldung über das zentrale System BayIMCO; da ältere Accounts bereits gelöscht wurden, ist eine erneute Registrierung erforderlich). Geimpft wird mit den Vakzinen Corminaty (von Biontech) und Johnson & Johnson, die Wahl kann der Impfwillige vor Ort treffen. Auffrischimpfungen werden ausschließlich mit Biontech durchgeführt. Ab 26. November hat das Impfzentrum neue Öffnungszeiten: freitags 12 bis 19 Uhr, samstags 13 bis 19 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr.Isolde Krapf