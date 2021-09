Dass die Arbeitgeber auch bei nichtmedizinischen Einrichtungen abfragen dürfen, ob ihre Angestellten geimpft sind, finde ich unverhältnismäßig. Natürlich muss bei einer solchen Entscheidung immer abgewogen werden, welche Interessen mehr wiegen.

In diesem Fall steht auf der einen Seite das Interesse auf einen möglichst hohen Gesundheitsschutz seitens des Arbeitgebers für die Kundschaft und möglicherweise das Personal, das sich nicht impfen lassen kann. Auf der anderen Seite steht jedoch das Recht der Angestellten, keine Auskunft über gesundheitliche und damit sehr sensible Daten geben zu müssen.

Denn Entscheidungen über die eigene Gesundheit sind immer sehr persönliche. Die Gründe gehen den Arbeitgeber nichts an. Auch deswegen, um die Angestellten vor möglichen Nachteilen zu schützen. So kann es beispielsweise sein, dass Angestellte sich nicht impfen lassen können, weil sie schwanger sind. Oder weil sie eine Krankheit haben und nicht möchten, dass das öffentlich wird. Vielleicht werden ungeimpfte Angestellte auch schlechter behandelt, wenn der Arbeitgeber darüber Bescheid weiß?

In der Diskussion werden oft die Großraumbüros angeführt, in denen das Ansteckungspotenzial größer ist. Wenn die Führungsebene wüsste, wer geimpft ist und wer nicht, könne sie darauf eingehen und den Arbeitsplatz sicherer machen. Die Frage ist, was sie machen wollen, wenn sie über den Impfstatus der Angestellten Bescheid wissen.

Mindestabstand, Lüften und Maske gelten sowieso unabhängig vom Impfstatus. Gibt es dann eine Ungeimpften-Kammer? Ich finde: Wenn der Politik der Gesundheitsschutz so wichtig ist, wäre es auch angebracht, die Homeoffice-Regelung, die bis 30. Juni galt, wiedereinzuführen.

Bei dieser Argumentation wichtig zu erwähnen: Natürlich bin ich geimpft.