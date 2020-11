Pfarrer Anton Reinhard war im Landkreis Haßberge während seiner Ruhestandszeit bis zu seinem Tod als geschätzter Seelsorger im Einsatz. Eine vom Steinsfelder Ortschronisten Gerhard Thein verfasste Biografie erinnert nun an das Wirken des Seelsorgers, der am 29. September 1928 in Greßhausen, heute Ortsteil von Gädheim, das Licht der Welt erblickte und am 24. Oktober 2017 starb. Die Biografie ist beim Verfasser gegen eine Spende erhältlich. Das eingenommene Geld soll für die Innenrenovierung der Steinsfelder Kirche Verwendung finden.

In der Broschüre ist der Lebensweg von Pfarrer Reinhard anschaulich dargestellt. Kennen und schätzen gelernt hatte Gerhard Thein, der in der Kirche seines Heimatorts Steinsfeld den Dienst des Messners versah, den Seelsorger bei dessen Einsätzen in dem Wonfurter Ortsteil. Die ehemals selbstständige Pfarrei Steinsfeld kam 2002 zur Pfarreiengemeinschaft Theres, wo Pfarrer Reinhard ab 2001 seinen Ruhestand verbrachte und seelsorgerisch mithalf.

Bischof Julius Döpfner hatte Anton Reinhard am 30. November 1952 in der Neumünsterkirche in Würzburg zum Priester geweiht. In der kleinen Broschüre über das Leben Reinhards ist unter anderem von der Primiz des Neupriesters zu lesen, der seine erste heilige Messe unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in seiner Heimatgemeinde Greßhausen feierte.

Die Stationen, die Pfarrer Reinhard zunächst als Kaplan durchlief, sind ebenfalls beleuchtet. Vom 21. April 1961 bis 10. Juni 1971 wirkte Reinhard als Pfarrer in Aidhausen. Über die dortige Zeit recherchierte der Steinsfelder Ortschronist einiges aus dem Leben des Seelsorgers, der bei seiner Verabschiedung große Wertschätzung erfuhr.

Burkardrother Ehrenbürger

Die zahlreichen seelsorgerischen Einsätze in der Pfarrei Steinsfeld sind ebenfalls mit Bild und Text dokumentiert.

Besonders lange, nämlich insgesamt drei Jahrzehnte lang, hielt Pfarrer Anton Reinhard die Geschicke der Pfarrei Burkardroth in Händen. Über die Wertschätzung der dortigen Pfarreiengemeinschaft für den Pfarrer hat Chronist Thein ebenfalls Material zusammengetragen. Aufgrund seiner großen Verdienste um den Markt Burkardroth ist Anton Reinhard im November 1992 zum Ehrenbürger ernannt wurden.

Anton Reinhard starb am 24. Oktober 2017 in Schweinfurt. Beigesetzt wurde der Seelsorger am Samstag, 28. Oktober 2017, auf dem Friedhof von Untertheres. Christiane Reuther