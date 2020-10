Es kommt im Berufsleben von Verwaltungsrichtern vermutlich eher selten vor, dass Kläger schon vor dem Urteil signalisieren, sie seien nicht unzufrieden, wenn ihre Klage abgewiesen werde. Als die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Würzburg jetzt über zwei zusammengehörige Klagen zu einem Kissinger Bauprojekt verhandelte, hatten die Richter dieses ungewöhnliche Erlebnis. Auf den Hinweis der Kammer, es drohe zweifache Abweisung, erklärte die Anwältin der Kläger, das sei schon in Ordnung. Ihre Mandanten bräuchten aber eine Entscheidung.

Irgendwann doch noch einziehen

Es wäre allerdings falsch zu glauben, die Angelegenheit sei damit grundsätzlich und insgesamt erledigt. Die Entscheidung braucht die klagende Bauherrschaft nach den Angaben ihrer Anwältin in der Verhandlung nämlich, weil sie gegen den ersten Planer des strittigen Bauprojekts vorgehen will. Das Urteil der Kammer sei ein "Nachweis", dass der später durch einen anderen Planer ersetzte erste Architekt fehlerhaft gearbeitet habe.

Zu Ende bringen will die Bauherrschaft das Gebäude durchaus. Und irgendwann mal einziehen auch. Inzwischen, hieß es bei der Verhandlung, liefen in der ziemlich komplizierten und verfahrenen Angelegenheit bereits Gespräche über einen vierten Ansatz zur Tektur, also zu einer Änderung der ursprünglichen Pläne.

Auseinandersetzen musste sich das Gericht mit zwei Klagen gegen die Stadt Bad Kissingen. In der einen ging es darum, einen Bescheid aufzuheben, mit dem die Stadt im Oktober 2018 ihre im März 2015 erteilte Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage wieder aufgehoben hatte. Die zweite Klage sollte die Stadt verpflichten, einer von ihr abgelehnten Tektur zuzustimmen.

Die Aufhebung der Baugenehmigung hatte die Stadt laut Gericht damit begründet, dass diese "rechtswidrig" sei. Bei dem Projekt sei abweichend von der Genehmigung gearbeitet worden. Unter anderem seien die dargestellte Höhe des Gebäudes und die eingezeichneten Abstandsflächen "unrichtig". Mit entsprechenden Hinweisen auf "zum Teil erhebliche Abweichungen" von der Genehmigung und auf einen in den genehmigten Plänen nicht enthaltenen Schwimmbadanbau mit Unterkellerung hatte die Stadt die Bauarbeiten bereits im November 2016 eingestellt.

Geringe Aussicht auf Erfolg

Den Tekturantrag, der den Pool mit einbezog, hatte die Stadt unter anderem mit Verweisen auf zum Teil erheblich auf Nachbargrundstücke fallende Abstandsflächen abgelehnt. Die Nachbarn hätten die Abstandsflächen zwar übernehmen können. Im Gegensatz zum ursprünglichen Bauantrag lehnten sie das Vorhaben aber ab.

Eine Nachbarin erklärte dazu in der Verhandlung, wenn sie gewusst hätte, welches Gebäude tatsächlich entstehe, hätte sie die ursprünglichen Pläne "nie unterschrieben". Der Bauherr sagte dazu später, man habe niemanden täuschen wollen, sondern lediglich auf den ersten Architekten vertraut.

Die Hinweise, mit denen das Gericht den Klägern vor der eigentlichen Entscheidung deutlich machte, wie gering die Aussicht auf einen Erfolg der beiden Klagen sei, fielen ziemlich deutlich aus. Mit der ersten Baugenehmigung könnten die Bauherren zudem ohnehin nichts anfangen, sagte der Vorsitzende Richter der Kammer. Was jetzt tatsächlich dastehe und die ursprüngliche Baugenehmigung, das bekomme man nicht zusammen auf die Reihe. Und in Bezug auf die Tektur gebe es erhebliche Zweifel, ob sich das Gebäude unter anderem in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung und Abstandsflächen einfüge.

In der Verhandlung traf die Kammer ihre Entscheidung nicht mehr. Die konnte man tags darauf beim Gericht abrufen. Ausgefallen ist sie, wie in den Hinweisen angedeutet. Beide Klagen wurden abgewiesen. Schriftliche Begründung folgt.Siegfried Farkas