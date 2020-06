Bad Kissingen: Wichtige Positionen im Rathaus nicht besetzt

Bei der Stadt Bad Kissingen sind wichtige Stellen verwaist. Justiziar Joachim Kohn hat zum Jahresende 2019 Bad Kissingen Richtung Traunstein verlassen. Bauamtsleiter Jan Voll kehrte wenige Monate danach zum Staatlichen Bauamt Würzburg zurück, von wo aus er 2016 in das Rathaus der Kurstadt gewechselt war. Beide Stellen sind nach wie vor nicht besetzt.

Die Position des Justiziars ist bereits zum vierten Mal ausgeschrieben worden. In den ersten drei Anläufen fand sich offensichtlich keine geeignete Person. Dabei hatte das Rathaus die Anforderungen für die Besetzung zurückgeschraubt. Früher war die Aufgabe des Justiziars bei der Stadt Bad Kissingen mit der Leitung einer Abteilung verbunden. Jetzt geht es nur noch um die "Leitung der Stabsstelle Zentrale Rechtsangelegenheiten mit einer unterstützenden Mitarbeiterin".

Stabsstelle bedeutet dabei, dass die Position unmittelbar dem Bereich des Oberbürgermeisters zugeordnet ist. Wie die Stadtverwaltung dazu bereits im Januar erklärte, könne durch diese Einordnung der Stelle der juristische Sachverstand einfacher "alle Organisationseinheiten in juristischen Fragestellungen begleiten".

Laut aktueller Ausschreibung gehört zu den Aufgaben des Justiziars die rechtliche Beratung von Stadtrat, Oberbürgermeister und allen Verwaltungsbereichen. Hauptsächlich gehe es dabei um Angelegenheiten des Kommunalrechts, die Vertretung der Stadt vor Gericht sowie die "Planung und Steuerung von (strategischen) Projekten mit juristischen Schwerpunkten". Erwartet wird neben dem Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens "belegbare relevante Berufserfahrung" vor allem in Verwaltungs- und Baurecht.

Keine Verpflichtung

Bislang ohne Erfolg geblieben ist auch die Suche nach einer Nachfolge für den bisherigen Bauamtsleiter Jan Voll. Dafür gab es noch nicht so viele Anläufe wie für die Stelle des Justiziars. Wie Oberbürgermeister Dirk Vogel bestätigte, steht aber auch hier eine zweite Ausschreibung an.

Ein förmliches Besetzungsmanko sei die Situation speziell in Sachen Justiziar nicht, erklärte Thomas Hack, Pressesprecher des Rathauses, am Dienstag auf Anfrage. Die Stadt sei nicht verpflichtet, einen Juristen zu haben. Dass die Besetzung so entscheidender Stellen dennoch wichtig wäre, bestreitet aber niemand. Schließlich bleibt ansonsten vieles einfach an Gerhard Schneider hängen, dem Geschäftsleitenden Beamten der Stadt. Dass es zu Situationen der Überforderungen kommen müsste, wenn sich bei der Besetzung der Stellen auf längere Frist nichts tut, liegt auf der Hand.

Die Schwierigkeiten bei der Besetzung selbst attraktiver städtischer Stellen mit Entscheidungskompetenz und Verantwortung erklärte Hack am Dienstag mit dem Verweis darauf, dass sich die Welt auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren weitergedreht habe. Nicht nur auf dem Bausektor stünden Kommunen im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern. Auch für die sonstige Verwaltung sei es schwerer als früher, Stellen zu besetzen.

Ausschreibungen angepasst

OB Dirk Vogel hat auf die Besetzungsprobleme in den zwei markanten Fällen mit Änderungen bei den Ausschreibungen reagiert. Bei der Stelle des Justiziars stelle die Stadt nun Besoldungsgruppe A 15 in Aussicht, erklärte er am Dienstagabend. Und für die Neuausschreibung der Bauamtsleitung habe er die Anforderungen in Sachen Qualifikation etwas heruntergeschraubt. Wegen hoher formaler Anforderungen und der besonderen Ansprüche der kommunalen Verwaltung sei das Feld der potenziellen Bewerber hier ansonsten ziemlich klein.

Darüber hinaus, sagte Vogel, wolle er auch versuchen, seine persönlichen Kanäle zu nutzen. Vielleicht finde sich ja "ein alter Kissinger", den es zurück in die Heimat zieht. Das würde dann zum Stichwort Alumni Management passen. Das war eines der Anliegen, die sich Vogel im Wahlkampf auf die Fahne geschrieben hatte. Siegfried Farkas