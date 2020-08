Bad Kissingen: So weh tut Corona der Stadt

In den vergangenen Monaten blieb so mancher Platz in Bad Kissingen leer. Wegen der Corona-Krise entgingen der Stadt und den lebenswichtigen Wirtschaftszweigen vor Ort in manchen Monaten mehr als 100 000 Übernachtungen. Diese Einbußen sind in Hotellerie und Gastronomie kaum noch aufzuholen. Foto: Siegfried Farkas