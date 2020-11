Der Tod und alles, was er so mit sich bringt, ist kein populäres Thema. Auch für Kommunalpolitiker nicht. Aus Gründen der Pietät fassen viele Stadträte so wie das Kissinger Ratsgremium die Friedhofsgebühren oft jahrelang nicht an. Das führt dazu, dass die Kostendeckung immer schlechter wird. Und wenn die Gebührenerhöhung irgendwann doch nicht mehr zu vermeiden ist, ist der Schrecken groß.

Damit dieser Schrecken nicht ganz so groß wird, wenn demnächst in Bad Kissingen die Friedhofsgebühren doch steigen müssen, steuern Oberbürgermeister Dirk Vogel und die Stadtverwaltung ein schrittweises Vorgehen an. Weil er auf zwei Etappen verteilt werden soll, ist der Anstieg nicht ganz so beschwerlich.

Nach den Vorgaben des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands sollten die Friedhofsgebühren einen Deckungsgrad von 80 Prozent der umlagefähigen Kosten aufweisen, berichtete Kämmerer Stefan Lang am Mittwoch dem Finanzausschuss des Stadtrats. Eine 100-prozentige Deckung der Kosten gelte auch dem Prüfungsverband als nicht umsetzbar.

In Bad Kissingen liege der Kostendeckungsgrad zurzeit aber nur bei 51,8 Prozent. Wenn die Stadt die Gebühren in einem Schritt auf den Kostendeckungsgrad von 80 Prozent erhöhen wollte, würde ein einstelliges Grab 45 Prozent mehr kosten. Und eine einstellige Urnengrabkammer sogar 50 Prozent mehr.

Erst einmal nur auf 70 Prozent

Der städtische Finanzausschuss empfahl dem Stadtrat deshalb am Mittwoch, die Erhöhung "etwas moderater zu gestalten", wie es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung heißt, und zunächst nur auf einen Kostendeckungsgrad von 70 Prozent zu erhöhen. Das bedeute aber, dass früher als sonst wieder neu kalkuliert und im zweiten Schritt auf 80 Prozent Deckung erhöht werden müsse.

Wenn der Stadtrat der Empfehlung folgt, was wahrscheinlich ist, weil der Finanzausschuss sich einstimmig dafür aussprach, dann werden sich die Friedhofsgebühren so entwickeln: Einstellige Erdgräber kosten künftig 990 Euro statt bisher 750 Euro. Das sind 31 Prozent mehr. Bei einstelligen Urnenkammern erhöht sich die Gebühr um 32,5 Prozent von 400 auf 530 Euro. Urnengräber für naturnahe Bestattung dagegen werden sogar etwas günstiger. Sie sollen künftig 500 statt 600 Euro kosten.

Erhöhen will die Stadt, wie es am Rande der Ausschusssitzung hieß, auch jene weiteren Gebühren, die anfallen, wo die Stadt bei Todesfällen beteiligt werden muss. Das werde aber erst bei der Debatte im Stadtrat konkret angesprochen.

Nutzungsdauer sinkt

Hintergrund der Unterdeckung ist laut Kämmerer nicht nur die allgemeine Kostensteigerung. Eine große Rolle spiele verändertes Verhalten der Hinterbliebenen bei den Nutzungsrechten der Erdgräber und Urnengräber. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Grabstätten habe sich verringert. Die Stadt müsse ihre Kosten dafür deshalb "in kürzerer Zeit erwirtschaften".

Siegfried Farkas