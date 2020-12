"Hay" und "Umbrellas" heißen die beiden Kunstobjekte aus Metall, die der Landkreis jetzt bei dem israelischen Künstler Yosef Ohayon, kurz Jojo, aus der Region Tamar bestellen will. Auf den renommierten Kunstschaffenden aus Tamar, der in Casablanca geboren wurde und erst im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie nach Israel kam, wurden die Mitglieder einer Kreis-Delegation 2017 aufmerksam, als sie wegen des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Tamar in Israel weilten.

Partnerschaft nach außen zeigen

Die Partnerschaft ist jetzt 23 Jahre alt. Seinerzeit knüpfte der inzwischen verstorbene Joske Ereli (Ein Gedi) über einen Jugendaustausch erste zarte Bande zu seiner Geburtsstadt und zum Landkreis Bad Kissingen. 1997 initiierten die damaligen Landräte Yoav Givati und Herbert Neder dann ganz offiziell die Partnerschaft zwischen Tamar und dem Bäderkreis.

Seitdem finden nicht nur Jugendbegegnungen zwischen beiden Ländern statt, sondern auch politische Besuche. Als die Delegation aus Deutschland bei ihrem Besuch 2017 unter anderem auch Ohayons Werkstatt besuchte, war Landrat Thomas Bold von den Metallarbeiten sehr begeistert gewesen. In seinen Werkarbeiten ist Ohayon äußerst vielfältig. Er designte schon Möbelstücke wie Sofas und Stühle, er formte riesige Vasen und verschlungene Skulpturen, kreierte bunte Wandbilder und schlichte Monumente - alles aus Metall.

Farben setzt er vielfach wie Lichtreflexe ein: Spontan, schnell und leidenschaftlich ist er bei der Arbeit, wie man auf verschiedenen Videos im Internet sehen kann. Sein ganz spezielles Markenzeichen: Die Farbe kommt direkt aus der Flasche.

An Wand vom Erweiterungsbau

Er könne sich diese Art von Skulpturen gut an den Beton-Wänden des Erweiterungsbaus vorstellen, sagte Landrat Bold damals. Das Thema wurde im November 2019 im Kulturausschuss aufgegriffen.

Die Ausschussmitglieder waren sich schnell einig, dass der öffentliche Raum eines Verwaltungsgebäudes eine sehr gute Möglichkeit bietet, den kulturellen Austausch mit der Partnerregion Tamar abzubilden und auch der Bevölkerung näher zu bringen. Umgekehrt hatte Landrat Bold übrigens damals beim Besuch in Tamar den israelischen Freunden ein Bild des Bad Kissinger Rhönmalers Heinz Kistler offeriert.

Ankauf von zwei Objekten

In der Sitzung 2019 beschloss man, den 62-jährigen Künstler mit dem Anfertigen von Kunst zu beauftragen. Bis zu 10 000 Euro dürften diese Werke kosten, hieß es seinerzeit. Die Verwaltung nahm dann Verhandlungen mit Ohayon auf. Vor wenigen Tagen, am 7. Dezember 2020, wurden nun im Kulturausschuss die zwei Objekte vorgestellt, die der Landkreis nun in Auftrag gibt und für 5350 Euro erwerben will.

Das erste Werk "Hay" ist eine Auftragsarbeit des Landkreises und bildet ein bekanntes jüdisches Symbol ab, das "Leben" bedeutet, erklärte Regionalmanagerin Cordula Kuhlmann im Ausschuss. Denn im Judentum hat das Leben den höchsten Stellenwert, weswegen auch der Begriff "Hay" eine große Bedeutung im jüdischen Alltag hat. Die Metallskulptur soll im Eingangsbereich zum Erweiterungsbau ihren Platz finden.

Ein buntes und heiteres Objekt

Das zweite Kunstwerk heißt "Umbrellas" und stammt aus dem Katalog des Künstlers. Luftig, heiter, lebenslustig wirken all die Regenschirme, die da wie Luftballons in den Himmel zu entschweben scheinen. Die Skulptur dürfte den Mitarbeitern und Besuchern des Landratsamts gute Laune machen, wenn es erst einmal an der Wand am Übergang zwischen Haupthaus und Erweiterungsbau aufgehängt ist.

Mit Jojos Werken hat der Kreistag offensichtlich eine gute Wahl getroffen, denn schließlich handelt es sich bei dem Künstler um jemanden, der die Welt mit seinem Werk schon erobert hat.

Auf Weg zum Mount Everest

Er feierte Ausstellungen in Israel, in den USA, in Europa, Australien und China. Überdimensionale Vasen zieren eine Straße am Hotelstrand des Toten Meers.

Eine seiner Skulpturen findet man auf dem Weg zum Mount Everest in Nepal.

In Tel Aviv führt Ohayon seit vielen Jahren eine renommierte Galerie. Und 2017 ging er schließlich nach New York und eröffnete in Manhattan einen weiteren Ausstellungsraum, der allerdings zur Zeit geschlossen ist.

Weitere Einblicke gibt es unter www.jojo-art.com/about

Isolde Krapf