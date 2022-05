Rund 50 Winzerinnen und Winzer haben bei der Mitgliederversammlung des Fränkischen Weinbauverbandes in Iphofen (Lkr. Kitzingen) ein neues Präsidium gewählt: Präsident Artur Steinmann bekam das Vertrauen für eine weitere Amtszeit.

Allerdings kündigte der 67-Jährige aus Sommerhausen (Lkr. Würzburg) an, dass dies seine letzte Amtszeit werde. Steinmann ist seit 2009 Präsident der fränkischen Weinbauern. Die Nachfolge im eigenen Weingut sei geregelt, er habe die Kraft , die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen, sagte Steinmann. In seiner vierten Amtszeit wolle er unter anderem dazu beitragen, die geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.) Franken gemäß dem neuen Weinbaugesetz zu profilieren. Ebenfalls bestätigt hat die Mitgliederversammlung mit Horst Kolesch (Juliusspital Würzburg) und Andreas Oehm (Winzergemeinschaft Franken, GWF) zwei der vier Vizepräsidenten. Aus Altersgründen traten Bruno Kohlmann und Wendelin Grass nicht mehr an. Für sie wurden auf Vorschlag des "Fränkischen Gewächs e.V." Jungwinzer Daniel Scheinhof (Weingut Kohlmann-Scheinhof) und auf Vorschlag des Genossenschaftsverbandes Bayern Frank Dietrich ("Winzer Sommerach") gewählt. fqu