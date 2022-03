Vom Dienstag, 8. März, bis Sonntag, 22. Mai, können Besucherinnen und Besucher im Regentenbau Bad Kissingen in wenigen Schritten erkunden, wofür sonst eine Weltreise nötig wäre. In der "Welterbemodelle on tour"-Ausstellung gibt es architektonische Kartonmodelle von 21 internationalen Bauwerken zu sehen.

Diese Nachbildungen wurden in aufwendiger Feinarbeit von dem Würzburger Hobbybastler Gerd Paul aufgebaut. Etwa 700 Arbeitsstunden hat der Kieser- Instruktor in den Nachbau der Unesco-Welterbestätten investiert. "Ich habe Spaß daran, mich mit dem kreativen Geist der Menschheit zu beschäftigen über alle Kulturen, Religionen und politische Kontexte hinweg. Welche Gebäude ich als Nächstes in Angriff nehme, hängt mit den Konstruktionen zusammen. Ich möchte hier möglichst unterschiedliche Bauwerke nachbauen", erzählt Gerd Paul laut einer Pressemitteilung der Staatsbad GmbH.

Zu sehen sind weltweit bekannte Bauwerke mit Welterbestatus wie der Eiffelturm, die Freiheitsstatue, der Schiefe Turm von Pisa oder Schloss Sanssouci ebenso wie weniger bekannte Weltkulturerbestätten wie etwa das Minarett von Lednice oder das weiße Schloss Himeji. "Während die meisten Menschen Weltkulturerbestätten als Sehenswürdigkeiten von außen besichtigen, nähere ich mich ihnen von innen her - tüftelnd, konstruierend und aufbauend, was deren Wertschätzung bei mir deutlich erhöht", verdeutlicht Gerd Paul seine Leidenschaft für sein Hobby.

Die Modelle - bisher aus elf Ländern und vier Kontinenten - werden als flacher Karton und in bis zu 1000 Einzelteilen angeliefert. Der Arbeitsprozess hin zum fertigen Bauwerk bedarf nicht nur Feinarbeit und dreidimensionale Vorstellungskraft, sondern auch viel Geduld und Enthusiasmus.

Die beeindruckenden Ergebnisse der langwierigen Arbeit von Gerd Paul werden in den historischen Räumlichkeiten des Regentenbaus ausgestellt. Interessierte haben die Möglichkeit, die "Welterbemodelle on tour"-Ausstellung während einer der Gästeführungen durch die historischen Gebäude oder einer individuellen Besichtigung des Regenten- und Arkadenbaus zu bestaunen. Die Gebäude sind täglich zwischen 10 und 17 Uhr (letzter Einlass 16.30 Uhr) für den individuellen Rundgang geöffnet.

Für Geimpfte und Genesene

Tickets sind für 7 Euro (mit Gast- oder Premiumkarte 5 Euro) online sowie an der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Zudem können Karten direkt am Eingang des Regentenbaus erworben werden. Das Ticket beinhaltet auch den Besuch des Heilwasserausschanks und von Mittwoch bis Sonntag den Zugang zu den Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Geimpfte oder Genesene oder unter 14-Jährige können die Ausstellung besichtigen. Minderjährigen Schülerinnen und Schülern, die nachweislich regelmäßig in der Schule getestet werden, wird der Zutritt ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis gewährt.