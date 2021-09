Könnte das Angebot von E-Scootern die Mobilität in der Stadt erhöhen und so mehr Lebensqualität schaffen? Mit dieser Frage setzten sich die Mitglieder des Bauausschusses auseinander. Eine Firma hatte der Stadt nämlich angeboten, 70 E-Scooter für das Stadtgebiet und die Stadtteile (außer Poppenroth und Albertshausen) zur Verfügung zu stellen.

Aus Sicht der Firma Bird Rides Germany GmbH (Berlin) sei Bad Kissingen für die Nutzung dieser elektrischen Roller gut geeignet, hieß es in der Sitzung. Denn in der Stadt sind die Entfernungen kurz und daher gut mit den E-Scootern zurückzulegen. Zudem könnten auch Gäste der Kurstadt die Roller bei ihren Besuchen zu schätzen wissen, argumentierte die Firma. Und wie funktioniert das Ganze? Interessierte würden sich eine App installieren, bevor sie die Fahrt mit den Rollern antreten. Die Kosten für alle, die fahren wollen, wurden im Ausschuss mit 19 Cent pro Minute bezeichnet (plus Aktivierungsgebühr von einem Euro). Eine durchschnittlich zurückgelegte Strecke beträgt, nach Angaben der Firma, 1,88 Kilometer, was 2,40 Euro kosten würde.

Die Firma würde ihr Angebot selbst finanzieren. Der Stadt entstünden aber Kosten durch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei der Einführung und Begleitung der E-Scooter sowie durch die Ausweisung zusätzlich notwendiger Parkzonen. Ingrid Fleischer vom Referat Stadtplanung und Hochbau stellte weitere Fakten vor: Für E-Scooter gelten dieselben Verkehrsregeln wie für alle, die mit Rad unterwegs sind. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Stundenkilometer. Allerdings würden die Scooter oft regelwidrig abgestellt, war zu hören, was eine Überwachung dieses Verkehrs zur Folge hätte.

Was die Klimabilanz angeht, wurden den Scootern nicht unbedingt die besten Noten ausgestellt: Denn Autofahrten würden so nicht vermieden, sagte Fleischer. Wild abgestellte Scooter müssten mit Fahrzeugen eingesammelt werden. Zudem werden die Scooter mit umweltbelastenden Akkus betrieben und hätten generell eine relativ kurze Lebensdauer.

Erfahrungen aus anderen Städten hätten gezeigt, dass die Nutzung dieser Roller zunächst erlernt werden muss. Als problematisch erwiesen habe sich auch, dass gleichzeitig zwei Personen auf den Rollern unterwegs sind, dass Minderjährige die Scooter nutzen und Leute in alkoholisiertem Zustand darauf unterwegs sind.

Kritisiert wurde im Ausschuss, dass die von der Firma gewünschte Zahl von 70 Rollern für die Kurstadt Bad Kissingen, setzt man sie ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, relativ hoch ist. Und was ist, wenn andere Firmen hier nachziehen wollen? Generell sieht die Stadt die E-Scooter positiv, denn sie könnten die Mobilität in der Stadt tatsächlich erhöhen, lautete das Argument. Andererseits böten die Roller aber auch "hohes Konfliktpotenzial" im Verkehrsraum der Stadt. Die Ausschussmitglieder zeigten sich in der Diskussion nicht sonderlich aufgeschlossen. Der Antrag der Firma wurde schließlich abgelehnt. OB Dirk Vogel ließ aber anklingen, dass die Stadt einen Mobilitätsbeirat gründen will.

Im Herbst soll es offenbar ein Treffen zwischen Polizei, Ordnungsamt, Kurverwaltung, dem Einzelhandel, der Hotellerie, Gaststättenbetreibern sowie Vertetern verschiedener städtischer Beiräte geben. Dann soll es darum gehen, wie die Stadt künftig ihre Mobilitätsstrategie ausrichtet. Ergebnisse könnten vielleicht schon im Frühjahr 2022 präsentiert werden. ikr