Müller holte denn auch etwas aus: Nach dem Abitur 1980 entschloss sich Bold, zur Polizei zu gehen. Der gebürtige Neuwirtshäuser wohnte im Zuge des gehobenen Polizei-Vollzugsdienstes fünf Jahre lang außerhalb der Landkreis-Grenzen, bevor es ihn schließlich wieder in die Heimat zog.

Von der Polizei zur Politik

Insgesamt 16 Jahre lang schob er Dienst in der Polizeiinspektion in Hammelburg. "Irgendwann hat er sich dann den Virus der Kommunalpolitik eingefangen", sagte Müller. Von 1990 bis 1996 saß Bold im Gemeinderat von Wartmannsroth, bevor er schließlich Bürgermeister seiner Heimatgemeinde wurde (1996 bis 2002).

Ab 1993 war er schon CSU-Kreisvorsitzender gewesen. 2002 wurde er zum Landrat gewählt und erbte durch dieses Amt so manche weitere Betätigung gleich mit, sagte Müller und zählte etliche Funktionen auf, die Bold ausübt.

So ist der gerade amtierende Landrat stets automatisch Vorsitzender der Freunde des Theaters Schloss Maßbach und führt den Trägerverein Bayerische Musikakademie Hammelburg an. Bold ist unter anderem auch im Jagdbeirat, einem Zusammenschluss aus Vertretern der Landwirtschaft, der Jäger und Jagdgenossen, der Forstwirtschaft und des Naturschutzes, sowie im Sportbeirat des Kreises, an vorderster Front aktiv.

Freude an der Arbeit

Zudem ist er Vorsitzender des Zweckverbands Tierkörperverwertung Unterfranken (TKVU) und wirkt seit vielen Jahren im Landesausschuss sowie im Fachausschuss Finanzen und Sparkassen des Bayerischen Landkreistags mit. Auch im Zweckverband Sparkasse Bad Kissingen ist Bold, zusammen mit sieben weiteren Kreistagsmitgliedern, vertreten. Überdies ist er stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbands Franken.

Soviel Lob trat Landrat Bold erst mal mit einer humorigen Schlussfolgerung entgegen: "Wenn man für 40 Jahre im Beruf geehrt wird, ist das kein Verdienst, sondern eine Alterserscheinung."

Die vier Jahrzehnte im öffentlichen Dienst hätten ihn an unterschiedliche Stationen geführt, sagte der 59-Jährige. Die Arbeit habe ihm meist Freude bereitet. "Und das ist das Wichtigste: dass man seine Arbeit gern macht."Isolde Krapf