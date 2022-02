Am Montag, 21. Februar, liegen im Landkreis Bad Kissingen 178 neue Corona-Infektionen vor. Das teilt das Landratsamt Bad Kissingen auf seiner Internetseite mit.

Nach Angaben der Behörde sind aktuell insgesamt 1755 Menschen im Landkreis mit Covid-19 infiziert.

Von ihnen müssen 30 im Krankenhaus behandelt werden. Immerhin, so geht aus Angaben des DIVI-Intensivregisters hervor, befindet sich derzeit niemand im Bäderlandkreis wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt für den Kreis Bad Kissingen am 21. Februar nach Berechnung des Robert-Koch-Insituts 1078,8. Im Vergleich zum Vortag (1103) ist der Wert leicht gesunken.

Impfungen

Das Landratsamt hat auf seiner Website zum Wochenstart auch den aktuellen Stand der Impfungen im Landkreis veröffentlicht. Demnach wurden im Impfzentrum sowie in den Arztpraxen des Kreises bisher 70 024 Erst- und 74 739 Zweitimpfungen durchgeführt. Die Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson wird als Zweitimpfung geführt.

Mittwoch bis Sonntag geöffnet

Ihre Auffrischungsimpfung haben sich bislang 56 524 Menschen abgeholt, so die Statistik des Landratsamts, die auch Impfungen durch die mobilen Impfteams einschließen.

In dieser Woche hat das Impfzentrum am Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 14 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Wichtige Infos zur Impfung von Kindern und Erwachsenen, zu Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten des Impfzentrums Bad Kissingen sind auf der Homepage unter www.landkreis-badkissingen.de zu finden. Die Impfhotline des Landkreises ist unter Tel. 0511/ 9573 9600 20 zu erreichen. si/red