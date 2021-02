Nüdlingen vor 1 Stunde

Umweltschutz

Nüdlingen: Windräder bleiben bald dunkel

Die Nüdlinger Energiegenossenschaft feiert 2021 ihr zehnjähriges Jubiläum. Wir berichten in einer mehrteiligen Serie. In diesem Text: Warum die Windräder in Zukunft nicht ständig blinken müssen - und sich manchmal auch nicht drehen