Ein Dieb oder eine Diebin wird von der Polizeiinspektion Bad Kissingen gesucht. Im Zeitraum vom 19. September, ab 22 Uhr, bis zum 20. September 2022, gegen 18 Uhr abends, hat eine bisher unbekannte Person, ein Polizeielektroauto von einem Wohnanwesen in der Egerlandstraße in Nüdlingen gestohlen.

Das Auto eines kleinen Jungen stand unter einem Carport auf dem Grundstück seiner Eltern neben einem anderen Elektroauto. Die Polizei Bad Kissingen geht von einer bewussten Straftat aus, der Wert des kleinen Fahrzeugs wird auf 250 Euro geschätzt. Der Vater des Jungen hatte die Polizeistelle gleich benachrichtigt, als der Diebstahl auffiel.

Nach Diebstahl von Polizeiauto: Junge durfte Polizeidienstelle in Bad Kissingen besuchen

Um den Jungen über seinen Verlust hinwegzutrösten, erlaubte die Polizei ihm den Besuch ihrer Dienstelle in Bad Kissingen - was den Kleinen besonders gefreut haben dürfte, da er auch ein "Fan" der Polizei sein soll. Auf der Dienstelle durfte er dann in einem echten Polizeiauto sitzen und Martinshorn samt Blaulicht ausprobieren.

Dennoch sucht die Polizei Bad Kissingen nach dem Täter oder der Täterin. Zeugen, die etwas im besagten Zeitraum bemerkt haben könnten, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer: 09717149-0 in Verbindung setzten.

Vielleicht kann dem Jungen so eine Freude gemacht werden. Ein "Fahndungsfoto" des Elektroautos ist oben zu sehen.