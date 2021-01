Die Vorsitzende des Nüdlinger Obst- und Gartenbauvereins, Brigitte May, überreichte im Januar eine ansehnliche Medienspende an die Gemeindebücherei. Bürgermeister Harald Hofmann und Büchereileiter Hubert Ziegler luden die Vorsitzende trotz Corona zu einer offiziellen Übergabe in die Gemeindebücherei ein. Noch sind nicht alle Bücher eingetroffen, aber der Büchereileiter nahm die ersten Medien mit Dank entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Zuvor hatte der Verein der Bücherei eine Liste mit einschlägiger Literatur zur Verfügung gestellt, aus der die Mitarbeiter auswählen konnten: Spannende Kindersachbücher, Kochbücher für Erwachsene und Tipps zur Gartengestaltung.

Auch Hofmann bedankte sich für das Engagement des Vereins, der die Trägerschaft für den Schulgarten übernommen hat, um mit Hilfe der Schulkinder und Vereinsmitgliedern einen Schul-und Erlebnisgarten zu gestalten. Schon Vorschulkinder besuchen den Garten regelmäßig und die Schule nutzt ihn als grünes Klassenzimmer. Des Weiteren plant der Verein eine Patenschaft der Generationen und sucht dafür Senioren, die das Projekt unterstützen. Aufgrund der Pandemie können derzeit keine Projekte stattfinden. So können kleine und große Leser in den Büchern schmökern, Ideen und Wissen sammeln und in die Praxis umsetzen, sobald die Bücherei wieder öffnen kann.