Nicht ohne Zugabe

Die kulturellen Veranstaltungen im Kurstift nehmen wieder Fahrt auf. Das musikalische Thema: "Schlager von der Klassik bis zur Moderne" wurde im großen Festsaal des Kurstifts unter Einhaltung aller Corona-Regeln durch den Pianisten Felix Zieseniß präsentiert.

Mit Mozarts "Kleiner Nachtmusik" begann der Pianist sein Programm im Kurstift und ließ als Kontrast Edvard Griegs "Morgenstimmung" ertönen. Die Bewohnerinnen und Bewohner lauschten begeistert seinen sehr einfühlsam vorgetragenen Melodien aus Operetten und Schlagern sowie teilweise gesungenen Liedern. Mit "Ballade pour Adeline" wollte Zieseniß seine Zuhörer entlassen - doch Applaus und Zugabe-Rufe waren so überwältigend, dass er sich mit den Songs von Reinhard May "Über den Wolken..." und dem Evergreen von Udo Jürgens "Mit 66 Jahren fängt das Leben an" verabschiedete. red