Wartmannsroth vor 39 Minuten

Einbruch

Einbrecher von Hausbesitzer ertappt - Polizei bittet um Hinweise

Ein Einbrecher wollte am Samstagabend in ein Haus im Ortsteil Neuwirtshaus in Wartmannsroth eindringen. Der Hausbesitzer entdeckte ihn. Er konnte den Täter beschreiben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.