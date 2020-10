In Zeiten von Corona ist es schwer einen Schützenkönig ins Amt zu heben. Sonst konnte man unbeschwert einen schönen Abend gemeinsam verbringen. In Corona-Zeiten ist das nicht so einfach. Um allen Anforderungen der Corona-Regeln gerecht zu werden, mussten die Reiterswiesener Schützen umdenken.

So wurden die Preise nicht direkt überreicht, sondern jeder musste sich seine Gewinne selbst abholen. Auch die Königskette die in normalen Zeiten vom alten Schützenkönig an den neuen übergeben wurde, gestaltete sich schwierig. Es wurden Lösungen im Rahmen der Hygieneregeln gesucht und gefunden.

Beim Adlerschuss waren 19 Schützen zusammengekommen, um den neuen Schützenkönig zu ermitteln. Es waren 342 Schuss nötig bis der Adler von Arno Röder zu Fall gebracht wurde. Das Neue Königshaus für das Jahr 2020 /2021 besteht aus Arno Schützenkönig Arno Röder, 1. Ritter Burkhard Voll und 2. Ritter Andreas Schmitt.