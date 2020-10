Courtney Curtis ist die neue Leiterin der Basketballabteilung der SG Oerlenbach/Ebenhausen. Die wurde in der Jahreshauptversammlung in der Wilhelm-Hegler-Halle in Oerlenbach gewählt. Ihr Stellvertreter ist Felix Winterer .

Michaela Schendel hatte die letzten sechs Jahre als Abteilungsleitung der Basketballlabteilung fungiert, hatte jetzt jedoch ihr Amt zur Verfügung gestellt. Auch ihre Stellvertreterin, Bärbel Gunreben, kandidierte nicht mehr.

Daneben wurde das Amt des Schriftführers mit Daniel Busch neu besetzt, bisher war Georgie Seidl dafür verantwortlich. Die Posten des Jugendwarts (Michael Ritter), des Schiedsrichterwarts (Leonie Schmitt) sowie des Kassenwarts (Patrick Seufert) blieben hingegen unverändert.

Natürlich war auch die Corona-Pandemie in der Jahreshauptversammlung ein großes Thema. Nach dem Abbruch des Spielbetriebs und des Trainingsverbotes im März dieses Jahres war es lange Zeit unklar, wie es mit sportlichen Aktivitäten weitergehen soll. Auch das geplante 5. Streetball-Turnier im Mai ist dem Lockdown zum Opfer gefallen. Die Basketballer hoffen, dieses mittlerweile traditionsreiche Turnier im Jahr 2021 wieder aufleben lassen zu können.

Nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes unter Beachtung der jeweiligen Hygienevorschriften startet in Kürze nun auch die neue Spielzeit. Dafür hat Hygiene-Verantwortliche Sophia Schendel ein umfassendes Konzept erarbeitet, das unter www.sgobasketball.de heruntergeladen werden kann.

Seitdem wieder Trainingsbetrieb gestattet ist, könne man vor allem mit der Trainingsbeteiligung im Jugendbereich sehr zufrieden sein, heißt es aus der Abteilung. Das Interesse an Basketball im Landkreis sei momentan sehr groß. Die Größe der Wilhelm-Hegler-Halle sei in diesem Zusammenhang von unschätzbarem Vorteil, da so in Zeiten von Corona alle Hygiene-Auflagen problemlos eingehalten werden könnten.

Aufgrund der hohen Anzahl an Jugendspielern sei die Basketballabteilung inzwischen in der Lage, in fast allen Altersklassen eine Mannschaft melden zu können. Sollte es relevante Entwicklungen hinsichtlich des Spielbetriebes geben, gibt es aktuelle Infos auf der Homepage sowie in der sozialen Medien.