Wie der Reiterverein Bad Kissingen e.V. mitteilte, steht der Stall seit dem 1. März 2021 unter der Führung der neuen Pächterin Christina Seufert mit ihrem Team. Die 32-jährige Pferdewirtschaftsmeisterin leitet seit vielen Jahren bereits erfolgreich den Sulzthaler Reitstall und wird nun ihr Team verstärken, um sich der neuen Aufgabe zu widmen, auch den Kissinger Reitern eine exzellente Versorgung der Pferde - auch im Rahmen der Pensionsstallung - und eine fundierte Ausbildung von Reiter und Pferd zu ermöglichen. Der Verein wird Christina Seufert und ihr Team, zu dem auch ihr Mann Thorsten zählt, dabei tatkräftig unterstützen, so die Vorsitzende Ulrike Waldhofen in einer Mitteilung.

Die neue Aufgabe erfordere gerade in der heutigen, durch Corona gebeutelten Zeit Mut und Anstrengung. Die Synergieeffekte, zwei Betriebe parallel zu führen, lägen dabei auf der Hand. Konkurrenzkämpfe seien ohnehin nicht gefragt, erläutert die Vorsitzende weiter, es gehe gemeinsam alles besser und man könne immer nur voneinander lernen. So werde jeder Stall seinen eigenen Charakter bewahren und der gehobene klassische Reitsport in Bad Kissingen mit Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene auf Privat- und Schulpferden weiter vorangebracht.

Der Vorstand freut sich auf eine Lockerung der Coronabeschränkungen, damit man gemeinsam durchstarten könne. Es können bereits ermäßigte Gutscheine für Reitkarten erworben werden, teilt der Verein mit.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.rv-badkissingen.de. red