Mit dem Ziel, die Kurkonzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen künftig mitarbeiterfreundlicher, gästeorientierter und innovativer zu gestalten, hat sich in den vergangenen Wochen eine eigens dafür initiierte Arbeitsgruppe mit Vertretern der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH sowie der Stadt Bad Kissingen auseinandergesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der GmbH. Das Ergebnis sind elf 75-minütige Konzerte pro Woche mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm.

"Gäste und Einwohner*innen Bad Kissingens dürfen sich wieder auf das vielseitige Repertoire des Orchesters freuen, bei dem für jede Musikliebhaber*in das Richtige dabei ist: Vom Barock bis zur Neuzeit, über Ouvertüren, Walzer und Polkas bis hin zu Operettenpotpourris, Opernquerschnitten und Musicalmedleys. Auch Wunsch-, Solo- und Themenkonzerte werden das Programm künftig wieder bereichern", so Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Wichtiges Angebot

Die Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen sind unbestritten ein wichtiges Angebot für viele Gäste und Einwohner*innen Bad Kissingens. Nun können sich Konzertbesucher*innen ab März auf beliebte Musikformate freuen. So werden verschiedene Themenkonzerte stattfinden, zum Beispiel unter dem Motto "Die Goldene Operettenära", "Deutsche Komponisten" oder "Eine musikalische Reise durch Europa". Freuen dürfen sich Konzertbesucher*innen auch auf Wunschkonzerte, bei denen Zuschauer*innen aus einer Auswahl an Stücken das Musikprogramm der Konzerte selbst bestimmen können. Außerdem werden mit Solistenkonzerten bestimmte Instrumente näher in den Fokus gerückt.

13 Stunden Musik in elf Konzerten

Neben der Erweiterung des Konzertprogramms wurde in der Arbeitsgruppe auch die Anpassung der wöchentlichen Konzertanzahl ausgearbeitet. So wird die Staatsbad Philharmonie Kissingen ab Januar pro Woche insgesamt bei elf 75-minütigen Konzerten auf der Bühne zu sehen sein. Die derzeitige wöchentliche Spielzeit von 13 Stunden pro Woche wird damit erhalten bleiben.

Die Konzertzeiten sind wie folgt: mittwochs: Nachmittagskonzert (15.30 Uhr) und Abendkonzert (19.30 Uhr); donnerstags: Frühkonzert (10.30 Uhr) und Nachmittagskonzert (15.30 Uhr); Freitag: Frühkonzert (10.30 Uhr), Nachmittagskonzert (15.30 Uhr) und Abendkonzert (19.30 Uhr); Samstag: Frühkonzert (10.30 Uhr) und Nachmittagskonzert (15.30 Uhr); Sonntag: Frühkonzert (10.30 Uhr) und Nachmittagskonzert (15.30 Uhr).

Mit der Neuausrichtung von Rahmen und Inhalten der Kurkonzerte sei aus Sicht der Arbeitsgruppe ein guter Brückenschlag zwischen Konzertgästen, Orchestermitgliedern und dem Unternehmen gelungen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.red