Dass die Blaskapelle Ebenhausen großen Wert auf eine fundierte Musikausbildung legt, hat sich erst kürzlich wieder gezeigt. Vor kurzem legten fünf Musikschülerinnen und -schüler ihr bronzenes beziehungsweise silbernes Musikleistungsabzeichenab. Außerdem wurde die Ebenhäuser Kapelle nun bereits zum sechsten Mal mit dem sogenannten "Junior Award" des Nordbayerischen Musikbundes ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhalten Kapellen, die besonders innovativ und engagiert arbeiten und durch einen gut strukturierten Aufbau ihres Ausbildungsbereiches die Zukunft ihres Vereines sichern.

Richard Dees, der Jugendleiter der Blaskapelle, arbeitet unermüdlich an der musikalischen Ausbildung und kann erneut mit guten Nachrichten für seinen Verein aufwarten: Insgesamt zehn Kinder legten erfolgreich ihr erstes Musikabzeichen ab. Das sogenannte Juniorabzeichen können die Kinder nach ungefähr zwei Jahren Musikunterricht am jeweiligen Instrument machen. Es wird zwar "nur" vereinsintern abgenommen, aber die Musikschülerinnen und -schüler können auf diese Weise schon einmal Prüfungsluft schnuppern für mögliche weitere Leistungsabzeichen in ihrer zukünftigen Musikerlaufbahn. Anna-Lena Benkert aus der Jugendvorstandschaft organisierte die theoretische Vorbereitung auf die Prüfung, die Praxis wurde von den jeweiligen Ausbildern übernommen.

Die Teilnehmer

Erfolgreich waren Leni Dees, Niklas Rettke und Lino Wolz jeweils Trompete, Lotte Hartung und Leni Zänglein beide Tenorsaxofon, Leo Pfeuffer und Ben Schübert beide Posaune, Noah Seufert und Nora Vollbrecht beide Flügelhorn und Levin Seufert mit dem Tenorhorn.