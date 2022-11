Der Abschied stand schon eine Weile fest und trotzdem fiel er Margit Koch sichtlich schwer. Nicht zuletzt, weil die Kolleginnen und Kollegen sie an ihrem letzten Tag mit zahlreichen Glückwünschen, Geschenken und persönlichen Worten bedachten. "Es gibt Menschen, auf die kann man sich verlassen. Sie sind einer davon", verabschiedete Dr. Antje Geier, die Kaufmännische Leiterin, die treue Nachtschwester, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Seit 2008 war Margit Koch in der Rehaklinik als Dauernachtwache tätig - am liebsten in der geriatrischen Abteilung. "Das sind meine Mäuse", sagt sie mit einem Schmunzeln. Auch in allen anderen Fachbereichen - Innere Medizin, Orthopädie und Psychosomatik - wurde sie eingesetzt, aber nur nachts. "Ich bin ein Nachtmensch, die größte Bestrafung wäre für mich der Frühdienst", verrät sie.

30 Jahre im Nachtdienst

Ein Geheimrezept, wie man 30 Jahre als Krankenschwester im Nachtdienst durchhält, das hat sie nicht. "Aber, ich könnte ein Büchlein schreiben mit vielen kleinen Nachtgeschichten."

Margit Koch hat den Beruf der Examinierten Krankenschwester in der Klinik am Michelsberg in Münnerstadt gelernt, später war sie an der Luitpold Klinik in Bad Kissingen tätig. "Krankenschwester war schon immer mein Traumberuf, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte", sagt sie. Umso mehr bedauert sie, dass sich der Beruf heute dahingehend verändert hat, dass die Pflegekräfte so vieles dokumentieren müssen. Dabei sei die Arbeit mit den Menschen so enorm wichtig. In all den Berufsjahren habe sie immer erst nach ihren Patienten geschaut und erst dann den Schreibkram erledigt. "Denn die Patienten freuen sich immer über ein Lächeln oder ein nettes Wort."

Gedenkmünze überreicht

Wie wertvoll Margit Koch als Mitarbeiterin für die Hescuro Kliniken Bad Bocklet war, machte Pflegedienstleiterin Jessica Walter deutlich, so die Pressemeldung. Sie überreichte ihr zum Abschied eine Zehn-Euro-Gedenkmünze "Pflege". Diese wurde als erste einer fünfteiligen Reihe "Im Dienst der Gesellschaft" von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, um "die besondere Bedeutung von Berufsgruppen in den Fokus zu stellen, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft und das Leben jedes Einzelnen unverzichtbar sind", ist auf der Homepage des Bundefinanzministeriums nachzulesen. "Du bekommst sie von den Hescuro Kliniken als erstes!". Margit Koch freute sich sehr darüber und versprach mit einem Augenzwinkern: "Wenn ich Langeweile habe, melde ich mich."