Sandberg vor 1 Stunde

Umweltfrevel

Nach Öl-Alarm in der Rhön: So wird im Ernstfall das Wasser geschützt

Was wäre, wenn die 600 Liter Schmierstoff im Wasserschutzgebiet in der Rhön versickert wären? So stellen die Behörden sicher, dass unser Trinkwasser nicht vergiftet wird.