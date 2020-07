Nach einem turbulenten Jahr gab es die Abschlusszeugnisse

Wie so vieles in dieser außergewöhnlichen Coronazeit verlief auch die Verabschiedung der Abschlussschüler der Mittelschule Bad Brückenau etwas anders als in vergangenen Jahren. So blicken die Absolventen des (qualifizierenden) Mittelschulabschlusses der 9. Klassen und des mittleren Schulabschlusses der 10. Klassen auf ein turbulentes Jahr zurück, denn ab Mitte März wurden sie vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Dazu zählen nicht nur die selbstständige Prüfungsvorbereitung zu Hause im "Homeschooling", sondern auch die andauernde Ungewissheit, ob die Abschlussprüfungen überhaupt stattfinden. Dementsprechend groß war die Erleichterung, als die Prüfungsphase mit sämtlichen mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfungen dann doch ab Mitte Mai starten konnte. Schließlich kehrte mit dem Tag der Zeugnisübergabe die lang ersehnte Normalität in den Schulalltag ein, wenn auch unter besonderen Bedingungen. So wurden die Absolventen der 9. und 10. Klassen nicht wie üblich bei einer gemeinsamen Feier verabschiedet, sondern jede Jahrgangsstufe separat im kleineren, fast schon gemütlichen Kreis.

Am 9. Juli war es für die Schüler der 10. Klassen auf dem Pausengelände des Schulzentrums so weit. Nach der Begrüßung durch den Rektor der Mittelschule, Michael Heyne, folgten die per Videobotschaft übermittelten Grüße der ehemaligen Schulleiterin Birgit Herré und die Grußworte des anwesenden Bürgermeisters Jochen Vogel. Harald Sommer, Klassenlehrer der 10a, gab seinen Schülern philosophische Denkanstöße zur Schulzeit und für das weitere Leben mit auf den Weg. Er sorgte auch mit einer Zaubershow als "Magic Harry" für Unterhaltung. Mirijam Wolf, Klassenlehrerin der 10b, ließ mit ihren Abschiedsworten die Zeit an der Mittelschule Revue passieren und ermutigte zu Neugierde und Abenteuerlust. Auch die Schülersprecherinnen Stefanie Haubold und Elena Müller bedankten sich im Namen ihrer Mitschüler mit kleinen Präsenten bei Lehrkräften und Schulpersonal. Mit einer Bilderpräsentation erinnerten sie im Anschluss an gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge der vergangenen Schuljahre.

Dann war der große Moment gekommen, und zur großen Freude aller Anwesenden hielten nach der Übergabe durch das Schulleitungsteam alle 29 Schüler der 10. Klassen ihre Zeugnisse über die bestandene mittlere Reife in den Händen. Als Schulbeste schlossen dabei aus der Klasse 10a Lukas Albert mit einem Schnitt von 1,4; Christian Nikolai mit 1,6 und Mia Weis mit 1,5 ab. Aus der Klasse 10b erzielten Elena Müller mit 1,4; Matthias Schreiber mit 2,0 und Samantha Machan mit 2,1 die besten Leistungen.

Die 9. Klassen feierten am 21. Juli im Rondell des Schulzentrums ihren Abschluss. Trotz Corona war auch dieser Prüfungsjahrgang sehr erfolgreich. So nahmen 66 Schüler am qualifizierenden Abschluss teil, davon zwei Externe. 56 Teilnehmer haben bestanden.

Die Besten der Schule waren Jonathan Ullrich mit einem Schnitt von 1,6, Leonie Kraus, Alessandro Portarulo und Emily Klawitter mit 2,0, Leonie Back mit 2,1 sowie Darline Kozlowski und Phil Leifeld mit 2,2. Besonders erfreulich ist, dass alle Schüler der 9. Klassen ihren Mittelschulabschluss erreicht haben. 35 Schüler der 9. Klassen verlassen die Schule, um ins Berufsleben zu starten oder auf weiterführende Schulen zu gehen. Natürlich auf Abstand lauschten Schüler/-innen, Eltern und Lehrer/-innen den Grußworten des Konrektors, Marco Genzler, des 3. Bürgermeisters, Dieter Seban, sowie des Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Müller. Auch die Schüler bedankten sich für die Unterstützung bei allen Lehrern und dem weiteren Schulpersonal. Die Klassenlehrerin der 9b, Tanja Jörg, bedankte sich bei den Schülern für deren Humor und wünschte ihnen für die Herausforderungen des zukünftigen Lebens alles Gute. Katja Dittmayer, die Klassenlehrerin der 9c, stellte die Ereignisse der letzten zwei Jahre anhand einer humorvollen Lesung dar. Verabschiedet wurden einzelne Schüler der M-Klassen, die sich für eine Berufsausbildung nach der 9. Klasse entschieden hatten. Die Feierstunde wurde von drei Schülern der Abschlussklassen musikalisch bereichert. red