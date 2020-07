In unterfränkischen Bad Kissingen wurde in der Nacht zum Dienstag (14. Juli 2020) die Polizei gerufen. Grund dafür waren Klopfzeichen, die ein Nachbar hörte. Daraufhin alarmierte er die Beamten, die in die Salinenstraße eilten.

Zudem wurde der Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmiert.

Klopfzeichen in Bad Kissingen: Rettungskräfte finden gestürzte Rentnerin

Hinter der Wohnungstür einer Anwohnerin fanden die Einsatzkräfte eine Rentnerin, die gestürzt war. Sie lag auf dem Boden neben ihrem Bett und klopfte auf den Boden. Der Nachbar unter ihr hatte die Geräusche wahrgenommen. Die ältere Dame wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Symbolfoto: Ronald Rinklef