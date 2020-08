Musik zugunsten des Bund Naturschutz

Zum inzwischen sechsten Mal läutete die Band Rokomana (bestehend aus Heiko Schmitt/Drums; Rolf Walter/ Gitarre/Keyboard; Manuel Potschka/Bass,Gitarre; Jonathan Hohmann/ Bass, Gitarre; Diana Völker/ Vocals, Percussion) den Ferienauftakt am Kissinger Stadtstrand mit Rock- und Pop-Klassikern zum Mitsingen ein - und wieder wurde für einen guten Zweck gespielt. Diesmal ging der Erlös an den Bund Naturschutz.

Die Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren Fans und Insidern als "inoffizieller Startschuss des Rakoczy-Festes" galt, stand im Corona-Jahr lange auf tönernen Füßen. So erfuhren die fünf Musiker um Drummer Heiko Schmitt erst vier Tage vor dem Auftritt, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Und dies auch nur unter strengen Auflagen. So resümierte Frontfrau Diana Völker: "Wir haben hier am Stadtstrand schon viel erlebt, haben bei brütender Hitze und strömendem Regen gespielt. Heuer spielen wir erstmals mit der Auflage, dass niemand tanzen darf! Verrückte Zeiten! Aber dass wir überhaupt spielen dürfen, ist alles, was zählt."

Veranstalter Florian Griebel zeigte sich mit dem Verlauf des Abends dann auch mehr als zufrieden. Von den ca. 250 Sitzplätzen waren bis zum Ende der Veranstaltung alle besetzt, und so mancher Zaungast fand auf der Ludwigsbrücke oder entlang des Regentenbaus ein Plätzchen zum Lauschen.

Trotz Tanzverbotes ließen es sich die zahlreichen Schüler des Jack-Steinberger-Gymnasiums und auch das erwachsene Publikum nicht nehmen, die Liedtexte laut mitzusingen und die Arme zu heben, sodass sich schnell entspannte Ferienstimmung über den Stadtstrand legte.

Auch wenn im Vorfeld keine Werbung für die Veranstaltung gemacht werden konnte, so fanden sich neben Touristen und Stadtstrand-Kennern auch heuer zahlreiche ehemalige Schüler des Gymnasiums ein, um mit alten Bekannten zu plaudern.

Rokomana spielte - wie schon in den Jahren zuvor - für einen guten Zweck: Diesmal sollten die Einnahmen von 700 Euro dem Bund Naturschutz (Kreisgruppe Bad Kissingen) zugutekommen. Der Grund dafür war, so Völker, dass die engagierten und wichtigen Maßnahmen der Fridays-for-Future-Aktionen seitens der Schüler durch Corona jäh unterbrochen worden waren.

"Wir freuen uns sehr über die Spende und das Engagement von Rokomana", so Franz Zang, Vorsitzender der Kreisgruppe des Bund Naturschutz Bad Kissingen. "Wir werden das Geld für Streuobstwiesen, Blühflächen und auch die Jugendarbeit verwenden. Damit kommen die Spendengelder uns allen, unseren Kindern und Enkeln, dem Arten- und Klimaschutz in unserer Rhöner Heimat zugute." red