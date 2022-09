Es wird wieder traditionell in Bad Kissingen. Am Montag, 19. September, können Interessierte volkstümliche Lieder, traditionelle Tänze sowie typische Mundart aus der Rhön erleben. Beim Rhöner Heimatabend wird der Rossini-Saal ab 19.30 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm gefüllt, das für unterhaltsame und kurzweilige Stunden sorgt.

Laienkünstler und -künstlerinnen unterhalten das Publikum mit typischer Mundart. Gabi Kanz und Heribert Voll führen mit ihrer lebendigen Moderation durch den stimmungsvollen Abend. Zu erwarten sind interessante und authentische Einblicke in die Kultur Frankens. Das Publikum kann sich bei der Veranstaltung unter anderem auf die musikalische Darbietung des regionalen Ensembles "Premicher Blechbläser" freuen und sich von deren Leidenschaft zur Musik anstecken lassen. Mit dabei ist auch die in Franken bekannte und beliebte Musikgruppe "Hoibüche Muisig". Die Musiker und Musikerinnen spielen ihre Volksmusik aus der Rhön mit purem Enthusiasmus und werden an diesem Abend von den jungen Nachwuchsmitgliedern Justin und Linus unterstützt.

Fans der Rhöner Mundart kommen ebenso beim Auftritt des Duos "Owannig" auf ihre Kosten - amüsant und unterhaltsam wissen sie das Publikum zu begeistern. Außerdem stellt die Tanzgruppe Weißbach ihr Können unter Beweis und sorgt damit für gute Stimmung im Saal. Die bunte Mischung an Darbietungen macht den Rhöner Heimatabend zu einem besonderen Event.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44, online unter badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.