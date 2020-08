Münnertadt: Mit der Kunst auf Augenhöhe

Es ist die Nähe zu den Münnerstädter Kunstwerken, die Stadtpfarrer P. Markus Reis so sehr an der Sonderausstellung "Riemenschneider trifft Stoß - Schnittpunkt Münnerstadt " im Würzburger Museum am Dom beeindruckt. Wohl selten sind die Werke aus dem Altar der Stadtpfarrkirche so unmittelbar für den Betrachter zu erleben. Die Besucher können die geschnitzten Skulpturen Tilman Riemenschneiders auf Augenhöhe betrachten. Es ist so viel Nähe möglich, dass man als Besucher sogar den Duft des uralten Holzes noch erschnuppern kann - zumindest war das vor Corona möglich, als Nase und Mund noch nicht mit einer Maske bedeckt werden mussten.