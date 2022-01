Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen hat ihrem Bericht zufolge am späten Freitagnachmittag (21.01.2022) einen Motocross-Fahrer kontrollieren wollen, weil er ohne Kennzeichen in einem Waldgebiet unterwegs war. Bei einem Anhalteversuch in einem alten Steinbruch hat der Fahrer Gas gegeben und ist geflüchtet. Er hat dabei einen Polizeibeamten im Vorbeifahren gestreift und ihn dabei leicht verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ermittelt nun und bittet um Hinweise.

Gegen 16.30 Uhr wurden die Beamten in einem an der A71 gelegenen Waldgebiet auf den Motorradfahrer aufmerksam. Da an seiner Maschine kein Kennzeichen angebracht war, sollte er sich einer Kontrolle unterziehen. Zwischen Münnerstadt und Althausen flüchtete der Biker zunächst über eine Wiese in Richtung Wald. Die Streifenbesatzung nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen in einem alten Steinbruch ausfindig machen.

Münnerstadt: Motocrossfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Fahndung nach Flüchtigem

Einer der Polizeibeamten forderte den Motorradfahrer durch deutliche Handzeichen und lautes Zurufen zum Anhalten auf. Der gab jedoch Gas und fuhr auf dem Waldweg auf den Beamten zu. Im Vorbeifahren erfasste der Biker den Polizisten, der dabei eine Verletzung am Handgelenk erlitt. Anschließend setzte der bislang noch Unbekannte seine Flucht fort.

Das Motorrad wird wie folgt beschrieben:

Motocross-Maschine

Hersteller den Farben nach vermutlich KTM

Weiße Verkleidung

Orange und rote Fragmente an der Federgabel

Von dem Fahrer liegt folgende Beschreibung vor:

Normale Statur

Trug Motocross-typische Schutzkleidung in Form eines schwarz-roten Kombis mit gelber Schrift im Arm- und Schulterbereich

Handschuhe und schwarze Stiefel

Silberner Helm mit offenem Visier, darunter Motorrad-Brille

Führte grauen Tarnflecken-Rucksack mit sich

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Motorradfahrers beitragen, wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 09722/9444-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck in Verbindung zu setzen.