Junge Mädchen in Münnerstadt belästigt: Wie die Polizei Bad Kissingen mitteilt, kam es in den letzten Tagen mehrfach zu solchen Fällen in der Mittagszeit.

Ein verwahrlost aussehender Mann mittleren Alters ging beispielsweise auf Jugendliche zu und schrie diese an. Manchen lief er auch hinterher und suchte Kontakt durch Anlächeln. Was der Mann bezwecken wollte, konnte nicht festgestellt werden. Die Polizei konnte ihn bisher noch nicht antreffen.

Sollten Bürger Beobachtungen machen, wird um zeitnahe Mitteilung an die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nummer 0971 / 7149-0 gebeten.

Symbolfoto: Jörg Lange dpa/lby