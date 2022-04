Ein 18-jähriger Zweiradfahrer verunglückte am Mittwoch (27.04.2022) gegen 19.50 Uhr auf der Staatsstraße 2790 in Motten, im Landkreis Bad Kissingen, berichtet die Polizeiinspektion Bad Brückenau.

Der junge Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad von Motten in Richtung Kothen. Vermutlich stürzte er wegen seiner nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, eilten hinzu und leisteten Erste Hilfe. Die Feuerwehr Kothen war mit 13 Einsatzkräften vor Ort, während die Straße für circa 30 Minuten voll gesperrt war. Es entstand ein Sachschaden von 3200 Euro.

