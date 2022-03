Motten vor 40 Minuten

Tiere

Hund ohne Leine schreckt Pferd auf: Das Tier verletzt sich - Hundehalter geht einfach weiter

In Motten im Landkreis Bad Kissingen hat am Montag ein Hund ohne Leine ein Pferd auf einer Koppel so sehr aufgeschreckt, dass sich das Tier verletzt hat. Der Hundehalter ging mit seinem Vierbeiner einfach weiter.