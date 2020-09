Eine Seniorin war am Montagabend in Zeitlofs im Kreis Bad Kissingen mit ihrer Nachbarin in Streit geraten. Aus welchem Grund die 71-Jährige und die 59-jährige Nachbarin stritten, ist unklar.

Wie die Polizei berichtet, griff die Seniorin währenddessen nach einem Pflasterstein und warf ihn nach der 59-Jährigen und ihrem Hund. Beide wurden glücklicherweise nicht getroffen und blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 71-Jährige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

