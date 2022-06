Bei schönstem Sonnenschein und weißblauem Himmel sind die Nüdlinger Wallfahrer von ihrem 180 Kilometer langen Bittgang nach Vierzehnheiligen und zurück heimgekehrt und wurden von den Ortsbürgern, Familien und Freunden herzlich empfangen.

Beim Start war die Unsicherheit am Treffpunkt noch spürbar. Die erste Nach-Corona Wallfahrt war mit 52 Personen nur etwa halb so groß wie gewohnt, aber dafür war der Zusammenhalt dieser kleineren Gruppe in den nächsten Tagen umso größer. Die Gebete und Texte wurden vom neuen Team routiniert vorgetragen. Und auch die neuen Fahrer und Begleiter sorgten neben ihren logistischen Aufgaben an jeder Rast für Erfrischung und für die Versorgung mit Proviant jeglicher Art.

Eine Besonderheit war in diesem Jahr die Einbindung der Verantwortlichen des Pastoralen Raums Bad Kissingen, zu dem Nüdlingen nun gehört. So gingen Pfarrer Gerd Greier und Pastoralassistentin Magdalena Sauter auf Einladung des Wallfahrtsführers Oliver Speck jeweils ein Teilstück mit und gaben Einblicke in ihr Leben, ihre Arbeit und ihre neuen Aufgaben. Der aus Nüdlingen stammende Pater Steffen Behr hielt den Gottesdienst in Aidhausen und lief bis nach Thundorf mit.

Ein Musikant aus Aidhausen, der die Wallfahrt zufällig sah, erinnerte sich an seine Teilnahme vor über 30 Jahren. Er kam spontan nach Vierzehnheiligen und begleitete die Wallfahrer auf ihrem Rückweg mit seinem Instrument. Über den Wandel in diesen Jahrzehnten war er angenehm überrascht und denkt nun über eine Teilnahme im nächsten Jahr nach. Zurück in Nüdlingen gab es eine seltene Ehrung: der Leiter der Wallfahrtsmusik, Knut Bieber, wurde für 40 Wallfahrten ausgezeichnet. Geehrt wurden ferner für sieben Wallfahrten: Claudia Kleinhenz, Barbara Keller, Doris Füllkrug; für 14: Sigrid Koczurek, Florian Schneider; für 25: Heidi Marx, Rita Beck und Stefan Kiesel.