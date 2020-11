Freitag, der 13. - ein Unglückstag. Zumindest für alle, die abergläubisch sind. Für drei junge Landkreisbewohner aber entpuppte sich Freitag, der 13. November, als echter Glückstag: Sie bekamen Besuch vom KiKiBu (Kissinger Kinderbus). Am Steuer waren Manuel Müller und Ulrike Abersfelder, die Gemeindejugendpfleger von Pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e.V. Ihre Mission war, die Landkreissieger der KiKiBu-Olympiade feierlich zu ehren und ihnen ihre Preise zu überreichen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Landratsamt Bad Kissingen.

Bewegung, Geschicklichkeit und logisches Denken

Vom 15. Juli bis 1. September tourten Manuel Müller und Ulrike Abersfelder schon einmal mit dem Bus durch den Landkreis. In allen 26 Gemeinden hatten sie Halt gemacht und die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zur KiKiBu-Olympiade herausgefordert. Die jungen Teilnehmer konnten an verschiedenen Stationen zeigen, was sie in Sachen Bewegung, Geschicklichkeit und logischem Denken alles in petto haben. Natürlich stand auch ganz viel Spaß auf dem Programm. In jeder Gemeinde kamen die drei Besten auf Siegertreppchen, und es gab für alle tolle Preise zu gewinnen.

Die drei erfolgreichsten Teilnehmer des Landkreises wurden jetzt zusätzlich geehrt. "Da ist noch einmal deutlich geworden, wie viel Freude, schöne Momente und Erinnerungen die Kinder durch die außergewöhnliche Veranstaltung mitnehmen konnten", sagt Ulrike Abersfelder. "Es war eine super Zeit, und die Präsentübergabe am Freitag war ein toller Abschluss unserer KiKiBu-Olympiade."

Die Sieger

Über den Platz ganz oben auf dem Siegerpodest freut sich Leon Zufraß aus Hammelburg, er gewann einen Gutschein für eine Ballonfahrt für zwei Personen. Damit kann er jetzt, wie es sich für einen Sieger gehört, im Ballon über den Landkreis Bad Kissingen schweben und die Region von oben bestaunen.

Leni Böck aus Schondra geht als 2. Landkreissiegerin in die KiKiBu-Geschichte ein. Sie staunte nicht schlecht, als Ulrike und Manuel sie zu Hause mit ihrem Preis, zwei Tageskarten für die Wasserkuppe inklusive Sommerrodelbahn und Klettergarten, überraschten.

Den dritten Platz bei der KiKiBu-Olympiade belegt Mia Reuß aus Kleinwenkheim. Sie bekam einen Schwimmbadgutschein im Wert von 70 Euro, über den sie sich sehr freute.

Neben ihren Preisen erhielten die drei Landkreissieger auch noch eine Süßigkeitentorte mit Schokoriegeln und Keksen sowie ihre personalisierte Siegerurkunde.