Michael Rendl hat bei der jährlich stattfindenen Präsidenten-Übergabe Ende Juni zum letzten Mal in seiner Funktion als Präsident des Lions Clubs Bad Kissingen die zahlreich erschienenen Lions-Freunde begrüßt.

Der Dank des Noch-Präsidenten ging an den gesamten Vorstand, als Letztes aber "Lars, but not least", an den nach zwei Jahren scheidenden Sekretär Lars Streiberger, mit dem die Zusammenarbeit immer ganz wunderbar funktionierte.

Präsident Michael Rendl ließ in seiner Abschiedsrede vor dem Hintergrund des allgemeinen Weltgeschehens das vergangene Clubjahr Revue passieren. Er freute sich im Rückblick über die Begegnungen an den Lions- Abenden, wenn auch manche aus bekannten Gründen nur digital stattfinden konnten.

Durch Vernunft und gute Umgangsformen sollte man sich nicht durch negative Meinungsmacher einschüchtern lassen, denn die Angst, die dadurch geschürt werden soll, ist zwar ein Problem, aber trotzdem kein Grund zum Verzweifeln.

Dann läutete Präsident Michael Rendl die Präsidentenübergabe zum Neu-Präsidenten des Clubjahres 2022/23, Lars Streiberger, ein, in dem er diesem außer der obligatorischen Lions-Präsidenten-Nadel noch zwei schöne Geschenke mit auf den Weg gab: Zum einen ein gerahmtes Duplikat der Gründungsurkunde des Lions-Club Bad Kissingen (1961) und zum anderen, symbolisch für den Teamgeist innerhalb der Lions- Freunde und des Vorstands, einen neu kreierten "Lions Präsidenten Staffelstab".

Der neue Lions-Präsident Lars Streiberger griff die gute Zusammenarbeit auf und bestätigte, dass man immer an einem Strang gezogen habe.

Als Motto für das neue Clubjahr 2022/23 wünsche sich der Neu-Präsident: "Zurück in den Normalzustand" mit vielen in Präsenzform gemeinsam erlebten Activity. Außerdem sei es sehr wichtig, neue Mitglieder zu gewinnen sowie mit Activity mehr in die Bevölkerung zu gehen. Der neue Vorstand setzt sich neben dem Präsidenten Lars Streiberger aus Michael Rendl (Past-Präsident), Horst Waldner (1. Vizepräsident), Rolf Venbrocks (2. Vizepräsident), Roman Riedel (Sekretär), Rolf Walter (Schatzmeister), Stephan Greb (Clubmaster) sowie Siegbert Borst (Activity- und Neumitglieder-Beauftragter) zusammen.