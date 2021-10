Im Jahr 1972 trat Jürgen Albert im Alter von 14 Jahren als einer der ersten Mitarbeiter vom damaligen Geschäftsinhaber Otto Kröckel in den Betrieb - damals noch ansässig in der Scheffelstraße - ein und hielt der Firma bis zum Ruhestand die Treue, heißt es in einer Pressemitteilung von Metallbau Kröckel.

Handwerkliches Geschick und Sachverstand

Durch sein handwerkliches Geschick ist Jürgen Albert nach Abschluss seiner Lehre als Schlosser sehr schnell zum Vorarbeiter aufgestiegen und brachte seinen Sachverstand in der Werkplanung, Anfertigung und Montage praktisch ein. Insbesondere im Treppenbau (damals noch ohne CAD) und bei großen Projekten nahm er eine Führungsrolle ein. Kunden, Kollegen, und Auszubildende profitierten von seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten, steht weiter in der Pressemitteilung des Unternehmens zu lesen.

Jürgen Albert begleitete den Umzug an den aktuellen Standort in der Alten Kissinger Straße, den Neubau der Edelstahlwerkstatt, sowie das kontinuierliche Unternehmenswachstum aktiv.

Für sein Lebenswerk im Dienste der Schlosserei Kröckel erhielt Jürgen Albert einen "Dank von Herzen" und die besten Wünsche für den Ruhestand.