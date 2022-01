Neun Landwirtschaftsmeister aus Unterfranken erhielten kürzlich ihren Meisterbrief aus den Händen von Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann. Die feierliche Übergabe der Meisterbriefe findet seit 64 Jahren statt und bildet für die erfolgreichen Absolventen den Höhepunkt ihrer beruflichen Fortbildung. Corona-bedingt konnten nur eine junge Frau und vier junge Männer ihre Urkunden bei der Festveranstaltung in den Räumen der WinzerGemeinschaft Kitzingen entgegennehmen.

Dennoch freute sich der Regierungspräsident über viele Gäste, die zuvor ihre Impfung belegt und ein negatives Schnelltestergebnis vorgelegt hatten. "Mit Ihrem Kommen bringen Sie Ihre Wertschätzung für die Landwirtschaft und die Leistung der Absolventen zum Ausdruck", sagte Ehmann. Er gratulierte dem Meister-Quintett in seiner Festansprache zur erfolgreichen Meisterprüfung, "dem Lohn der Mühen in ungewöhnlicher Zeit" und schloss auch alle Begleiter mit ein, die alle Anwärter auf ihrem Weg unterstützt hatten.

Viele Aufgaben warten

"Der ländliche Raum ist geprägt von der Landwirtschaft. Er steht in Medien und Politik viel zu wenig im Fokus", monierte Ehmann in seiner Festrede. Fakt sei, dass der Wandel im ländlichen Raum vielfach Verlustempfinden auslöse, während sich gleichzeitig die Infrastruktur dort zu langsam entwickle. In diesem großen Rahmen gelte es für die Meisterinnen und Meister, die Dinge in die Hand zu nehme, wandte sich Ehmann direkt an die Hauptpersonen der Feier.

Dabei führte er ihnen die positiven Seiten ihrer Position vor Augen: "Sie haben eine erfreuliche Offenheit für technische Neuerungen, neue Betriebsstrukturen, wirtschaftliches Denken und eine durchaus vorhandene, positive Haltung in der Bevölkerung für die Landwirtschaft." Dazu komme ein wachsendes Bewusstsein für die Lebensmittelversorgung durch akute Lieferschwierigkeiten, erläuterte er.

Landwirtschaftliches Handeln, so der Regierungspräsident weiter, stehe für Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Mit diesen positiven Werten seien die Jungmeister gut gerüstet. "Machen Sie etwas draus!" appellierte er an sie.

Zusätzliche Auszeichnung

Auch Barbara Kuhn, Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Meisterprüfung in Unterfranken, bestätigte in ihrem Rückblick auf die Prüfung, dass die ehemaligen Meisteranwärter "ihre Aufgaben mit viel Einsatz, Freude und Leidenschaft gut gemeistert haben". Die Leistungen von Christian van Eckert aus Mellrichstadt und Stefanie Ascherl aus Nüdlingen waren mit einer Gesamtnote von 1,15 beziehungswiese 1,98 so gut, dass beiden zusätzlich der Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung verliehen wurde. Ihn erhalten nur die besten zehn Prozent eines Jahrgangs.

Im Rahmen der Meisterfeier wurde außerdem Eberhard Schnaz aus Iffigheim (Landkreis Kitzingen) mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt. Damit wird sein jahrelanges, außergewöhnliches Engagement für die Ausbildung in der Landwirtschaft gewürdigt, sagte Norbert Götz, der Vorsitzende des Meisterverbands VLM in seiner Laudatio. Die jungen Meister teilten anschließend ihre Gedanken über den zurückgelegten Weg mit den Gästen: "Erfolg ist nicht Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen", zitierte Stefanie Ascherl aus dem Liedtext einer Musikgruppe.

Fabian Weingart zeigte sich dankbar, dass die Lehrfahrten im Rahmen der Fortbildung einen Blick über den Tellerrand ermöglicht hatten. Und Christian van Eckert richtete den Blick in die Zukunft, "in die wir unsere Betriebe sicher führen wollen". Matthias Ruß vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) lobte ebenso wie der stellvertretende Präsident des bayerischen Bauernverbands in Unterfranken, Alois Kraus, den "besonderen Meister-Lehrgang". Beide richteten an die Jungmeister die Bitte, sich in den Verbänden als Botschafter des Berufs zu engagieren. ruf