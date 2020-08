Meisterliche Kegler in Coronazeiten

Glücklicherweise hatte das Team zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft mit vier Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten bereits zu 99 Prozent in der Tasche. Dann kam der Corona-Lockdown, und die Saison musste beendet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die 2. Mannschaft stand zu dieser Zeit auf dem sicheren Mittelplatz fünf. Am Erfolg und Aufstieg der 1. Mannschaft waren beteiligt: Moritz Mützel, Matthias Schmitt, Luca Neumayr, Frank Mützel, Jürgen Kuhn,Wolfgang Wilm und Dietmar Schmitt.

Fleißig im Training

Die Stimmung war zu dem Zeitpunkt arg getrübt, und die Kegler konnten sich so gar nicht über ihren Erfolg freuen. Aber irgendwann musste es ja wieder mal weiter gehen, und so wurde der Rundenbeginn vom Verband auf den 12. September geplant. Ob es dann unter Corona-Bedingungen rechtzeitig losgeht, muss abgewartet werden. Ab August wird indessen fleißig trainiert, um auch einen guten Start zu erwischen.

Auch die Einzelmeisterschaften fielen dem Lockdown zum Opfer, und so war nach der Kreismeisterschaft für die Aktiven Schluss. Kreismeister wurde in der Altersklasse Senioren B Bernd Bieber, der auch mit 541 aktiven Spielen der fleißigste TSV-Kegler ist. Die Jugendmeisterschaften fielen komplett aus.

In Landeskader berufen

Den besten Spielschnitt der Kegelabteilung hatten Moritz Mützel vor Matthias Schmitt und Luca Neumayr. Letzterer war auch in der Bayernliga-Jugend-U18-Mannschaft erfolgreich und kam mit seinen Freunden vom Bezirk auf einen vierten Platz. Aufgrund seiner starken Leistungen wurde Luca Neumayr in den Landeskader Bayern berufen und gefördert. Dies wurde auch an der diesjährigen Sportlerehrung der Gemeinde Oerlenbach gewürdigt. Auch die 2. Mannschaft wurde für ihren Meistertitel 2018/19 an dieser gemeindlichen Veranstaltung geehrt.