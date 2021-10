Auf den ersten Blick ist an diesem kleinen Park nichts ungewöhnlich. Junge Buchen, etwa sieben Jahre alt, stehen in der Mitte der rund 300 Quadratmeter großen Fläche. Die Andeutung eines Schotterweges führt um die kleine Ansammlung der Bäume. Drei Bänke stehen zur Rast am Rand des Areals. Ununterbrochen tönt das Rauschen der nahe gelegenen Autobahn, was der Ruhe an diesem Ort etwas Abbruch tut.

Nur wenig lässt hier an einen Friedhof erinnern. Lediglich ein großes Holzkreuz und die Lage, nur wenige Meter oberhalb des alten Römershager Friedhofes, weist auf einen Ruheort hin. Und nur bei genauem Hinsehen findet man in der Nähe der jungen Buchen einige Hinweise: Ein kleines Stöckchen, senkrecht in den Boden gesteckt, oder ein bemalter Stein mit einem fliegenden Engel darauf.

Mehr Auswahl

Sie deuten an, dass hier eine Urne vergraben ist. "Die Angehörigen haben die Möglichkeit, die Vergrabung kenntlich zu machen, oder eben nicht", erklärt Michael Krug, Leiter des Bauhofes Bad Brückenau. Dass die Stadt überhaupt einen Naturfriedhof anbietet, ist kein Standard. Und bereits seit 2014 steht diese Art der Bestattung zur Verfügung.

Dass bisher nur neun Familien das Angebot in Anspruch genommen haben, sieht Krug gelassen. "Der Ort ist noch im Werden", sagt er und zeigt auf die jungen Bäume rings um den Friedhof. Diese sollen, wenn sie groß sind, den Lärm der Straßen abhalten und mehr Schutz und Naturnähe bieten.

Nur Platz in Römershag

"Es ist gut, dass wir diese Auswahl haben", fügt der Bauhofleiter noch hinzu. Denn immer mehr Menschen fragen nach naturnaher Urnenbestattung. Auf dem Alten Friedhof in der Fuldaer Straße werden die Urnenfelder sogar knapp. Eine Erweiterung ist nur bedingt möglich. "Hier in Römershag war es platzmäßig am besten umzusetzen", sagt Krug.

Mit einem Ruheforst wie in Eckarts möchte sich der Naturfriedhof in Römershag aber nicht vergleichen, darüber ist sich Krug bewusst. "Dafür fehlt hier die gewachsenen Struktur, das Flair", fügt er hinzu.

Wenig Pflege

Dass es in den kommenden Jahren mehr Zulauf geben wird, dessen ist sich Krug sicher. "Ein Friedhof ist ja eine langwierige Geschichte, das entsteht nach und nach", erklärt er weiter. Auch für die Gestaltung der Gräber ist der Bauhof weiter offen. "Es ist beispielsweise möglich, an einem Baum ein Schild für den Verstorbenen anzubringen", sagt Krug.

Und ein besonderer Vorteil hat der Naturfriedhof: Er benötigt wenige Pflege. Ein Unkrautproblem, wie es oft in konventionellen Friedhöfen der Fall ist, wird es hier nicht geben. Die Natur nimmt sich das Grab und die Umgebung zurück. Lediglich gemäht oder zurückgeschnitten werden muss auf dem Gelände.

43 Urnenbestattungen insgesamt verzeichnet Bad Brückenau bisher im Jahr 2021.

7 Erdbestattungen gab es im gleichen Zeitraum in der Stadt.

3 Gruftbestattungen (Urne oder Sarg) fanden bisher 2021 statt.