Die Bestandsuntersuchungen am Max-Brunnen müssen aus technischen Gründen verschoben werden, teilt die Staatsbad GmbH mit. Der neue Termin, zu dem das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen die Maßnahme durchführen wird, ist von Donnerstag, 2. bis einschließlich Freitag, 17. Dezember. Während der Arbeiten ist der Max-Brunnen außer Betrieb. Dies betrifft sowohl die öffentliche Entnahmestelle in der Kurhausstraße als auch den Ausschank des Max-Wassers in der Brunnenhalle.

Beratung durch Brunnenfrauen

Die weiteren Heilwässer, also das Rakoczy-Wasser, der Pandur, der Luitpoldsprudel alt sowie das Kissinger Bitterwasser, können wie gewohnt an den öffentlichen Entnahmestellen sowie beim Heilwasser-Ausschank in der Brunnenhalle getrunken werden.

Die Brunnenfrauen der Bayerischen Staatsbad GmbH stehen Gästen und Einwohnern Bad Kissingens während der Ausschankzeiten, täglich von 7 bis 8.30 Uhr, ab 1. Dezember täglich von 7 bis 9 Uhr sowie werktags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr, beratend zur Seite. Bitte die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen für den Heilwasser-Ausschank beachten.red