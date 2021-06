Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ist am Dienstagmorgen (08. Juni 2021) nach Maßbach zu einer Baufirma in der "Am Heidig" Straße gerufen worden. Dort hatte ein 36-jähriger Arbeiter versucht mithilfe eines Schwerlast-Krans, der per Funkfernbedienung gesteuert wurde, eine Wendeltreppe aus Beton auf einen Lkw zu laden.

Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über die massive Treppe. Diese geriet ins Schwanken und drückte infolgedessen den 36-Jährigen gegen ein anderes abgestelltes Bauteil. Der Arbeiter wurde eingequetscht und im Bauchbereich verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus in Schweinfurt. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet, liegt kein Fremdverschulden vor.