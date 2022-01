Seit dem 10. Januar ist das Praxis-Team der Hausarztpraxis Stößel in Steinach in der frisch renovierten Hausarztpraxis in der Riemenschneiderstraße 12 zurück Die umfassenden Umbaumaßnahmen konnten termingerecht abgeschlossen werden, teilt der Markt Bad Bocklet in einer Pressemeldung mit.

Nach dem Umzug in die Ausweichräume und deren Inbetriebnahme am 30. August 2021, begann die dreimonatige Bauphase am 20. September. Die Ausweichräume befanden sich auf dem freien Grundstück direkt gegenüber der Praxis, welches dem Markt Bad Bocklet gehört. Neben der Zurverfügungstellung des Grundstückes unterstützte der Bauhof auch beim Auf- und Abbau der Container, sowie beim Einrichten des Bauanschlusses für Strom, Wasser und Abwasser.

Zuerst wurde das Dach saniert. Eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach erzeugt in Zukunft Strom für den Praxisbetrieb. Neben etlichen Firmen, die den Innenausbau stemmten, unterstützten Freunde, Familie und die medizinischen Fachangestellten bei den Umzügen und Restarbeiten.

"Wir freuen uns besonders, mit den regionalen Firmen eine gute Wahl getroffen zu haben. Alle Gewerke haben sich an die vorgegebenen Fristen gehalten und großartige Arbeit geleistet", zeigt sich Julia Stößel begeistert.

Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 500 000 Euro, eine behindertengerechte Rampe sowie ein Carport sind noch in der Genehmigungsphase beim Landratsamt, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Marktgemeinde. Die Hausarztpraxis besteht bereits in zweiter Generation. Johannes Stößel ergänzt jetzt das Ärzteteam.